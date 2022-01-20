عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

سمية الخشاب
سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب وجهت رسالة قاسية شديدة اللهجة إلى من وصفتهم بالمتحرشين، وذلك عبر تغريدة جديدة نشرتها على حسابها في تويتر.

 

رسالة الفنانة سمية الخشاب ضد التحرش 

رسالة الفنانة سمية الخشاب لـ المتحرشين لاقت الكثير من التفاعل على تويتر، حيث كتبت الفنانة سمية الخشاب ، حيث وجهت رسالتها إلى كل "متحرش هيفكر يمس شعرة من بنت أو يجرح شعورها".

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

زيجات صلاح ذو الفقار وسر وفاته المفاجئة وقصة دخوله الفن بالصدفة "فيديو"

وبعيدا عن التحرش قالت الفنانة سمية الخشاب إنها تؤيد فكرة سجن الزوج في حالة إخفاء الزواج بأخرى، موضحة أن وجود قانون رادع لأي رجل يتزوج على زوجته ضروري لحماية الزوجة. 

عدوية شعبان عبدالرحيم يروي مشكلته مع طليقته: اتفقت مع أختي لتشويه صورتي|فيديو

أنا سينجل مازر وسمحت لبناتي بارتداء فستاني الشهير.. ملخص تصريحات رانيا يوسف "فيديو"

وأضافت الفنانة سميه الخشاب خلال مداخلة هاتفية على قناة «النهار» أنه يجب على الرجل أن يعطي الحقوق الكاملة لـ طليقته وأبنائه بعد الطلاق، قبل أن يتزوج امرأة أخرى. 

وذكرت سميه الخشاب أن «مفيش حاجة أسمها متزوج وأروح أحب حد تاني، مشيرة إلى أنها ضد فكرة أن الرجل يحب أكثر من امرأة، لأنه في النهاية يؤثر سلبا على الزوجة والأولاد».

على بعد 10 كيلو من الحادث.. تفاصيل العثور على جثمان شروق ياسر ضحية معدية القطا "فيديو"

تعطيل الدراسة والعمل.. 24 إجراء حكوميا متوقعا لمواجهة زيادة إصابات أوميكرون "فيديو"

وللمزيد حول رسالة سميه الخشاب ضد التحرش و المتحرشين وماذا طلبت من الفتيات اللاتي يتابعن حسابها في تويتر وإنستجرام شاهد الفيديوجراف التالي:

سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب التحرش المتحرشين

موضوعات متعلقة

منعا لمنافسته.. مدبولي يطمئن «القطاع الخاص» ويعلن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.. فيديو

بعد مؤتمر علمي.. وفاة الطبيب وائل عرفة بأزمة قلبية مفاجئة | فيديوجراف

هجوم جديد من والد ياسمين صبري على ابنته بعد تصريحاتها الأخيرة.. شاهد القصة

أعطاني نفس الأقراص..زوج غادة رجب يكشف كواليس علاجه على يد طبيب الإبراشي..فيديو

ترشيحاتنا

السفارة الأمريكية: مصر والولايات المتحدة توقعان اتفاقيات لإنشاء مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية

المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور إثيوبيا.. ما السبب؟

موعد إجازة عيد الشرطة و25 يناير

قمة الجزائر تواجه شبح التأجيل|4 تحديات عربية كبيرة|هل يمكن وضع حلول له؟

3 فئات يحق لها ركوب القطارات بخصم يصل إلى 100%

مصر أمام كوت ديفوار.. التاريخ ينصف الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى في وعكة صحية

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

وفاة والد محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالطالبية في الجيزة

الحرارة تصل للصفر.. "الأرصاد": الطقس غدا شديد البرودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

"صندوق الدنيا".. تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمها غدا

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

فيديو

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

موقف مضحك.. يحيى الفخراني يتصدر التريند بسبب "فأر" !

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ