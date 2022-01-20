هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

الفنانة سمية الخشاب وجهت رسالة قاسية شديدة اللهجة إلى من وصفتهم بالمتحرشين، وذلك عبر تغريدة جديدة نشرتها على حسابها في تويتر.

رسالة الفنانة سمية الخشاب ضد التحرش

رسالة الفنانة سمية الخشاب لـ المتحرشين لاقت الكثير من التفاعل على تويتر، حيث كتبت الفنانة سمية الخشاب ، حيث وجهت رسالتها إلى كل "متحرش هيفكر يمس شعرة من بنت أو يجرح شعورها".

وبعيدا عن التحرش قالت الفنانة سمية الخشاب إنها تؤيد فكرة سجن الزوج في حالة إخفاء الزواج بأخرى، موضحة أن وجود قانون رادع لأي رجل يتزوج على زوجته ضروري لحماية الزوجة.

وأضافت الفنانة سميه الخشاب خلال مداخلة هاتفية على قناة «النهار» أنه يجب على الرجل أن يعطي الحقوق الكاملة لـ طليقته وأبنائه بعد الطلاق، قبل أن يتزوج امرأة أخرى.

وذكرت سميه الخشاب أن «مفيش حاجة أسمها متزوج وأروح أحب حد تاني، مشيرة إلى أنها ضد فكرة أن الرجل يحب أكثر من امرأة، لأنه في النهاية يؤثر سلبا على الزوجة والأولاد».

وللمزيد حول رسالة سميه الخشاب ضد التحرش و المتحرشين وماذا طلبت من الفتيات اللاتي يتابعن حسابها في تويتر وإنستجرام شاهد الفيديوجراف التالي: