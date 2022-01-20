عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

خناقة وليد سليمان
خناقة وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي

تفاصيل خناقة وليد سليمان وياسر إبراهيم نجمي النادي الأهلي خلال مران الفريق أمس، كشفها الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق عبر أثير "أون سبورت إف إم".

تفاصيل خناقة وليد سليمان وياسر إبراهيم

الإعلامي أحمد شوبير، روى تفاصيل مشادة وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران النادي الأهلي، قائلا إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي قرر توقيع عقوبة مالية على ياسر إبراهيم نظرا لما حدث خلال المران.

عدوية شعبان عبدالرحيم يروي مشكلته مع طليقته: اتفقت مع أختي لتشويه صورتي|فيديو

أنا سينجل مازر وسمحت لبناتي بارتداء فستاني الشهير.. ملخص تصريحات رانيا يوسف "فيديو"

وأضاف أحمد شوبير، أن الأزمة بدأت عندما تدخل ياسر إبراهيم بعنف في كرة مشتركة مع وليد سليمان ، الذي انفعل بشدة وعنفه ليرد ياسر إبراهيم ويتطور الأمر . 

على بعد 10 كيلو من الحادث.. تفاصيل العثور على جثمان شروق ياسر ضحية معدية القطا "فيديو"

تعطيل الدراسة والعمل.. 24 إجراء حكوميا متوقعا لمواجهة زيادة إصابات أوميكرون "فيديو"

وتابع: وليد سليمان يمر بفترة صعبة بسبب كثرة الإصابات بالإضافة لوجوده على دكة البدلاء، لذلك خشي أن يتعرض للإصابة تبعده عن الملاعب مرة أخرى.

 

وأكمل شوبير أن ياسر إبراهيم أيضا مازال في مرحلة التعافي من فيروس كورونا، لذلك حالته النفسية ليست بأفضل حال. 

منعا لمنافسته.. مدبولي يطمئن «القطاع الخاص» ويعلن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.. فيديو

بعد مؤتمر علمي.. وفاة الطبيب وائل عرفة بأزمة قلبية مفاجئة | فيديوجراف

وللمزيد حول تفاصيل خناقة وليد سليمان وياسر إبراهيم في مران النادي الأهلي شاهد الفيديوجراف التالي:

وليد سليمان ياسر ابراهيم خناقة وليد سليمان وياسر إبراهيم الأهلى النادي الأهلي

موضوعات متعلقة

هجوم جديد من والد ياسمين صبري على ابنته بعد تصريحاتها الأخيرة.. شاهد القصة

أعطاني نفس الأقراص..زوج غادة رجب يكشف كواليس علاجه على يد طبيب الإبراشي..فيديو

مفاجأة في قضية نشأت مدعي النبوة .. القصة الكاملة

علي جمعة يحذر من تفسير حلم قبل الفجر.. ما السبب ؟

ترشيحاتنا

الخليج جزء من الأمن المصري.. "صحف الكويت" تبرز تصريحات السيسي لعاهل البحرين

لأول مرة منذ 10 سنوات.. بلدة في اليابان تسمح لسكانها بالعودة إلى منازلهم

شهيد الشهامة.. مقتل سائق استجاب لـ شاب ادعى مرض والديه في الجيزة

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

بسبب بدر بانون.. شوبير يكشف كواليس محادثات الأهلي مع بايرن ميونخ

الداخلية: إنشاء مركز إصدار الوثائق المميكنة في العباسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

توجيهات رئاسية لتقليل الكثافات.. أستاذ فيروسات يحدد موعد تراجع الإصابات

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

مرتضى منصور يعلن تكفل نادي الزمالك بعلاج أشرف قاسم

صواريخ و127 ألف جندي.. مخلب روسيا على رأس أوكرانيا

هل يجوز إنهاء خدمة الموظف حال إصابته بـ كورونا ؟

عن القبلات والإغراء وسوء السمعة.. هكذا أشعلت رانيا يوسف السوشيال بتصريحات مثيرة

الطقس اليوم: ثلوج على سيناء وأجواء شديدة البرودة بمعظم المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

فيديو

زيجات صلاح ذو الفقار وسر وفاته المفاجئة وقصة دخوله الفن بالصدفة "فيديو"

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

خلعوا الحذاء.. نجوم أثاروا الجدل على السجادة الحمراء

ياشيخة اتقي الله.. مبروك عطية في رسالة نارية لإحدى الحموات

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ