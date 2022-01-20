هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

تفاصيل خناقة وليد سليمان وياسر إبراهيم نجمي النادي الأهلي خلال مران الفريق أمس، كشفها الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق عبر أثير "أون سبورت إف إم".

تفاصيل خناقة وليد سليمان وياسر إبراهيم

الإعلامي أحمد شوبير، روى تفاصيل مشادة وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران النادي الأهلي، قائلا إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي قرر توقيع عقوبة مالية على ياسر إبراهيم نظرا لما حدث خلال المران.

وأضاف أحمد شوبير، أن الأزمة بدأت عندما تدخل ياسر إبراهيم بعنف في كرة مشتركة مع وليد سليمان ، الذي انفعل بشدة وعنفه ليرد ياسر إبراهيم ويتطور الأمر .

وتابع: وليد سليمان يمر بفترة صعبة بسبب كثرة الإصابات بالإضافة لوجوده على دكة البدلاء، لذلك خشي أن يتعرض للإصابة تبعده عن الملاعب مرة أخرى.

وأكمل شوبير أن ياسر إبراهيم أيضا مازال في مرحلة التعافي من فيروس كورونا، لذلك حالته النفسية ليست بأفضل حال.

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