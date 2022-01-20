قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للتكليف للعمل بالقوات المسلحة

سحب الملفات 12 فبراير

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة "الماجستير / الدكتوراه" للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2022 .

الشروط العامة للقبول

أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف

أن يكون حسن السير والسلوك

أن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح

أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام

أن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى "كشف الهيئة" وفقا ً لتقييم لجنة الإختبار

أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة "فترة التكليف"

أن يلتزم المرشح بإرتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة ، ولايسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط إحتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية .

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير:

ألا يزيد السن عن 34 سنة فى 1/7/2022

ألا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة فى 1/7/2022

أنلا يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه

أن يكون الطبيب قد أمضى فترة الإمتياز .

سحب الملفات

ستكون أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة "فرع الإحتياط والمكلفين" بكوبرى القبة إعتباراً من يوم السبت الموافق 12/2/2022 ولمدة شهر .

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة 9 صباحاً حتى 2 مساءاً عدا الأجازات والعطلات الرسمية على الرقم 0222617788.