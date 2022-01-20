مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر قدمت نفسها للعالم كفرصة للاستثمار

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كورونا الجنوبية هي أحد أهم الاقتصاديات العالمية واختارت مصر لتصبح الشريك التنموي الاستراتيجي في افريقيا والوطن العربي.

وأوضح حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" مصر قدمت نفسها للعالم كفرصة للاستثمار، مضيفا:" مصر تنتقل في العلاقات مع كوريا لتوطين الثورة الصناعية الجديدة".

وأضاف:" زيادة استثمارات كوريا تشمل قطاعات مختلفة مثل السكة الحديد والطاقة والجوانب السياسية الأخري، وهذا ما أشادت بها كوريا بقوة مصر بالمنطقة.