ضمن "رحلة حامل".. الرعاية الصحية تطلق حلقات التوعية بصحة الحوامل

بثت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، اليوم، أولى حلقات التوعية لكيفية الاهتمام بصحة السيدات الحوامل ورعايتها، وذلك ضمن برنامج (رحلة حامل) أضخم برنامج أطلقته الهيئة للاهتمام بصحة الأم والجنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن هذه الحلقة تأتي ضمن سلسلة من الفيديوهات التوعوية التي ستنشرها الهيئة عبر صفحة الفيسبوك الرسمية لها خلال الأيام المقبلة، تشمل نصائح توعوية عن كيفية التقليل الشعور بالتعب وقت الحمل، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والفيتامينات الهامة خلال فترة الحمل، وغيرها من المعلومات التوعوية المرتبطة بالحفاظ على صحة الأم والجنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر كافة الخدمات العلاجية بأعلى معايير قياسية تتسق مع الأكواد العالمية في جودة الخدمة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الصحية خاصة للسيدات الحوامل وهو ما دفعها إلى التوسع في توفير مزيد من الخدمات الطبية بمنشآتها الصحية لضمان مناخ صحي جيد للأم والجنين، سواء من خلال برنامج رحلة حامل أو اهتمام الهيئة شموليًا بخدمات ودعم برامج صحة المرأة.

وتابع: أن الحلقات التوعوية تهدف إلى تعزيز الوعي لدى السيدات الحوامل لتوفير صحة أفضل للأم طوال فترة الحمل، بالإضافة إلى ضمان نمو سليم للجنين طوال شهور الحمل، وذلك وفق محتوى تفاعلي يرتكز على أحدث السبل لتقديم المعلومات الصحيحة، لافتًا إلى حرص الهيئة على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لنشر الحملات التوعوية لضمان الوصول إلى أكبر قدر من التوعية الصحية السليمة للمواطنين عامة، والمنتفعات بخدمات التأمين الصحي الشامل خاصة، وذلك حرصًا على صحتهم في أهم فترات الحياة وهي فترة الحمل لضمان صحة أفضل لكل المنتفعات، وتماشيًا مع اهتمامات الدولة المصرية في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

تجدر الإشارة، إلى أن برنامج (رحلة حامل)، أضخم برنامج أطلقته الهيئة للاهتمام بصحة الأم والجنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، ويرتكز على ثلاثة محاور وهم "الأول تقديم سلسلة متنوعة من الفحوص والكشوفات الطبية للكشف المبكر عن الأمراض التي تؤثر سلبًا على صحة المرأة، والثاني يتضمن أحدث أساليب التوعية، والثالث هو مسار التعليم الطبي المستمر على يد خبراء النساء والتوليد".