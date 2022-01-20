عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن "رحلة حامل".. الرعاية الصحية تطلق حلقات التوعية بصحة الحوامل

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

بثت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، اليوم، أولى حلقات التوعية لكيفية الاهتمام بصحة السيدات الحوامل ورعايتها، وذلك ضمن برنامج (رحلة حامل) أضخم برنامج أطلقته الهيئة للاهتمام بصحة الأم والجنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد.

 

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن هذه الحلقة تأتي ضمن سلسلة من الفيديوهات التوعوية التي ستنشرها الهيئة عبر صفحة الفيسبوك الرسمية لها خلال الأيام المقبلة، تشمل نصائح توعوية عن كيفية التقليل الشعور بالتعب وقت الحمل، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والفيتامينات الهامة خلال فترة الحمل، وغيرها من المعلومات التوعوية المرتبطة بالحفاظ على صحة الأم والجنين.

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر كافة الخدمات العلاجية بأعلى معايير قياسية تتسق مع الأكواد العالمية في جودة الخدمة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الصحية خاصة للسيدات الحوامل وهو ما دفعها إلى التوسع في توفير مزيد من الخدمات الطبية بمنشآتها الصحية لضمان مناخ صحي جيد للأم والجنين، سواء من خلال برنامج رحلة حامل أو اهتمام الهيئة شموليًا بخدمات ودعم برامج صحة المرأة.

 

وتابع: أن الحلقات التوعوية تهدف إلى تعزيز الوعي لدى السيدات الحوامل لتوفير صحة أفضل للأم طوال فترة الحمل، بالإضافة إلى ضمان نمو سليم للجنين طوال شهور الحمل، وذلك وفق محتوى تفاعلي يرتكز على أحدث السبل لتقديم المعلومات الصحيحة، لافتًا إلى حرص الهيئة على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لنشر الحملات التوعوية لضمان الوصول إلى أكبر قدر من التوعية الصحية السليمة للمواطنين عامة، والمنتفعات بخدمات التأمين الصحي الشامل خاصة، وذلك حرصًا على صحتهم في أهم فترات الحياة وهي فترة الحمل لضمان صحة أفضل لكل المنتفعات، وتماشيًا مع اهتمامات الدولة المصرية في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

وكيل وزارة التعليم يتابع انتظام سير امتحانات النقل بمدارس بورسعيد

تجدر الإشارة، إلى أن برنامج (رحلة حامل)، أضخم برنامج أطلقته الهيئة للاهتمام بصحة الأم والجنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، ويرتكز على ثلاثة محاور وهم "الأول تقديم سلسلة متنوعة من الفحوص والكشوفات الطبية للكشف المبكر عن الأمراض التي تؤثر سلبًا على صحة المرأة، والثاني يتضمن أحدث أساليب التوعية، والثالث هو مسار التعليم الطبي المستمر على يد خبراء النساء والتوليد".

الصحية وزير الصحة التأمين الصحي الرعاية الصحية التامين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية التغذية السليمة هيئة الرعاية الصحية صحة الام والجنين الفيسبوك

موضوعات متعلقة

الرعاية الصحية تطلق حملة اعرف أكتر للتوعية بخدمات التأمين الصحي الشامل

هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في الأقصر

ترشيحاتنا

نوستالجيا/ زى النهاردة.. منتخب مصر يخسر أمام السنغال بعد ترحيل إبراهيم سعيد

نقاد رياضيون عن أداء منتخب مصر: أقل من المتوسط..واللاعبون ليسوا كجيل حسن شحاتة..فيديو

منتخب مصر .. حلمي مشهور رئيسا لبعثة الفراعنة في الكاميرون

لا خسارة فيها.. تعرف على أعظم تجارة مكاسبها مغفرة الذنوب

بسبب الطقس السيئ.. تحرك عاجل من أمير تبوك

أستاذ اقتصاد دولي: كوريا تنظر إلى مصر لأنها سوق كبير بالشرق الأوسط وبوابة لأفريقيا.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالطالبية في الجيزة

الحرارة تصل للصفر.. "الأرصاد": الطقس غدا شديد البرودة

عقوبات جديدة .. قرارات عاجلة من رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والإسماعيلي

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

بسبب بدر بانون.. شوبير يكشف كواليس محادثات الأهلي مع بايرن ميونخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

"صندوق الدنيا".. تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمها غدا

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

فيديو

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

موقف مضحك.. يحيى الفخراني يتصدر التريند بسبب "فأر" !

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ