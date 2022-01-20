خطوات صناعة عطر الورد في المنزل من الأشياء الفنية التي تبحث عنها الكثير من السيدات لحبهن في الورد ، فلا تحتاري من اليوم، نقدم لك اليوم كيفية صنع عطر الورد في المنزل وصناعة عطر الزهور باستخدام الكحول وبدون الكحول.. لذلك يمكن أن تطبقى خطوات صناعة عطر الورد في المنزل.

خطوات صناعة عطر الورد في المنزل

أدوات

جرة زجاج 8 اونصة

زجاجة عطر

مواد

1 كوب بتلات الزهور الطازجة

5-10 قطرات من الزيت العطري

1/2 كوب فودكا

3 أكواب ماء مقطر

1 جرة زجاجية

1 زجاجة رذاذ زجاجية

تعليمات

حددي الرائحة التي تريدها. يعد هذا وقتًا رائعًا لاكتشاف نطاق حديقتك أو التوجه إلى منزل أحد الأصدقاء واطلبي استخدام بعض زهورها.

يمكنك اللعب بمجموعات عطور مختلفة. ستخلق بتلات الزهور غالبية الرائحة ، لكن يمكنك إبرازها بالزيوت الأساسية لإضافة العمق والاهتمام.



للاستخدام ، قومي برج الخليط لمزج الزيوت ، ثم رشه على نقاط النبض.

احفظيه في الثلاجة عند عدم استخدامه.

استخدمي في غضون شهر واحد.

خطوات صناعة عطر الورد في المنزل

اذا كنت تحاولين التعرف علي خطوات صناعة عطر الورد في المنزل

يمكن أن تعتمدي علي بتلات الورد بأي لون إذا كنت تفضلين ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام زهور اللافندر.

1/2 كوب فودكا 80 أو 100 جرام

2 1/2 كوب ماء مقطر

يمكنك الحصول عليه عن طريق جالون من الصيدلية. صبي أي بقايا في جهاز الترطيب الخاص بك .

وعاء زجاجي كبير أو وعاء بغطاء.

يجب التأكد من أنه كبير بما يكفي لاستيعاب خمسة أكواب من السوائل على الأقل.

زجاجة عطر زجاجية فارغة

اختياري: 2-4 قطرات من زيت الورد الأساسي أو زيت عطري

هذا هو المفضل لدي ، ولكن يمكنك شراء شيء مشابه في Whole Foods المحلي.

ضعي في اعتبارك أن زيت الورد النقي مكلف للغاية وقوي بشكل جنوني ، لذا فإن أي زيت ورد تحصلين عليه سيتم تخفيفه ، لكنه سيكون أكثر من كافٍ لأغراضنا.

إذا كنت تستخدمي اللافندر كبديل ، فاختاري زيت اللافندر الأساسي أو زيت العطر.