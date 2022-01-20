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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة عاملين سقطا من أعلى سقالة بالقليوبية

جثة
جثة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر سقوطهما من أعلى سقالة هيدروليكية متنقلة، بـ القليوبية  أثناء قيامهما بأعمال النقاشة بواجهة عقار بمنطقة الشجرة دائرة قسم شرطة الخصوص نتيجة حدوث عطل ميكانيكى بالسقالة أدى لاختلال الرافعة الخاصة بها وسقوطهما من أعلاها وحدوث إصابتهما التي أودت بحياة الأول وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة الأول عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من الأهالى يفيد سقوط عاملى نقاشة من أعلى سقالة هيدروليكية أثناء عملهما بواجهة عقار بمنطقة الشجرة دائرة القسم.


تم إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وعلى الفور انتقل الرائد مصطفى حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص لمكان الواقعة.

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وبالمعاينة والفحص تبين سقوط كلا من "ع ح ج"، 45 سنة، عامل نقاشة، توفى إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة، و"ح ح ع"، 29 سنة، عامل نقاشة، مصاب باشتباه نزيف داخلى بالمخ، مقيمان دائرة القسم، من اعلى سقالة هيدروليكية أثناء قيامهم بأعمال النقاشة بواجهة عقار بمنطقة الشجرة دائرة القسم، نتيجة حدوث عطل ميكانيكى بالسقالة أدى لاختلال الرافعة وسقوطهما أرضا.


تم نقل المصاب لمستشفى السلام لتلقى العلاج، ونقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، تحت تصرف النيابة، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

القليوبية قسم شرطة الخصوص عطل ميكانيكى السقالة رجال المباحث

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