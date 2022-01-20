مكافحة كورونا تكشف زيادة الإصابات وتوجه تحذيرا للمواطنين

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، سبب زيادة إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" التجمعات الكثيفة داخل الأماكن المغلقة تساهم في زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا".

وأوضح حسني :" مصر لديها وفرة كبيرة من جميع اللقاحات ونرجو من جميع المواطنين الإسراع في تلقي اللقاح لتفادي مضاعفات الفيروس، لافتا إلي أن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة وصلت إلى 70% خلال الأسبوع الماضي، محذرا من تناول أدوية لعلاج فيروس كورونا دون اللجوء لطبيب متخصص.

ولفت الدكتور حسام حسني، إلي أنه يجب على أي شخص يشعر بأعراض أن يعزل نفسه منزليا لحين إجراء التحاليل ويتأكد من إصابته، مشيرا إلي أن الأعراض الخفيفة تجعل البعض يستهين ويختلط بالآخرين فتزيد أعداد الإصابات.

