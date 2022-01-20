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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام حسني ينصح بتكرار المسحة الخاصة بكورونا للتأكد من الإصابة بفيروس أوميكرون

حسام حسني
حسام حسني

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن متحور أوميكرون هو الأكثر انتشارا، لكنه الأقل تأثيرا في إصابة الجهاز التنفسي السفلي، مؤكدا أنه لا يوجد تحليل نسبته 100%، ولذك يجب تكرار المسحة للتأكد من الإصابة من عدمه.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" التجمعات الكثيفة داخل الأماكن المغلقة تساهم في زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا".

وأوضح حسني :" مصر لديها وفرة كبيرة من جميع اللقاحات ونرجو من جميع المواطنين الإسراع في تلقي اللقاح لتفادي مضاعفات الفيروس.

ولفت الدكتور حسام حسني، إلي أنه يجب على أي شخص يشعر بأعراض أن يعزل نفسه منزليا لحين إجراء التحاليل ويتأكد من إصابته، مشيرا إلي أن الأعراض الخفيفة تجعل البعض يستهين ويختلط بالآخرين فتزيد أعداد الإصابات.

فيروس كورونا فيروس كورونا الجهاز التنفسي وزارة الصحة مكافحة كورونا

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