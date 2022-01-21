ندمانة.. نوال الزغبي: رفضت التمثيل مع أحمد زكي .. ونفسي أمثل مع أحمد زاهر

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن رفضها المشاركة في عمل أمام النجم الراحل أحمد زكي لإيمانها بعدم قدرتها على التمثيل.



وقالت نوال الزغبي في حوارها في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس" ، :" رفضت التمثيل في عمل فني مع أحمد زكي ودي حقيقة ومكنتش عايزة امثل خالص، وندمانة إني موقفتش أمام ممثل عظيم زي احمد زكي".

وأضافت :" كان ممكن أخذ خبرة ويكون عمل لي في الارشيف مع فنان عظيم زي احمد زكي، وكنت مقتنعة ساعتها انى مش بعرف امثل ومش عايزة اخش حاجة لست بارعة فيها وكنت خائفة ولو الزمن رجع بيا هوافق".

وتابعت نوال الزغبي:" "لو أحمد زاهر عرض عليا التمثيل هوافق وبموت فى تمثيله فظيع ولما بيكون موجود بيأكل الجو كله وحضرت له مسلسلات ورا بعد وهو فظيع وهو عارف الكلام ده".

