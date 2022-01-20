نقابة الفنانين السوريين ترد| حقيقة وفاة الفنان دريد لحام

أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول الفنان السوري دريد لحام خلال الساعات الماضية بعد انتشار شائعات وفاته، ما دفع الفنانة السورية تماضر غانم - رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين- بأن تكتب منشورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، لنفي تلك الشائعات.

وكتبت تماضر غانم ، عبر فيسبوك: «الفنان القدير دريد لحام بخير وهو بصحة جيدة والحمد الله، ونؤكد أن أي خبر ما بيصدر من نقابة الفنانين فهو إشاعة».

أحدث أعمال دريد لحام

قام الفنان دريد لحام ، بتصوير فيلم الحكيم قبل عدة أشهر، والذي يتناول حالة التردي الاجتماعي التي خلفتها الحرب، وانعكاساتها على سلوك الناس ومصائرهم وأخلاقهم "من خلال مواجهة "الحكيم" أزمة شخصية أثناء زيارة حفيدته، لنعرف بعدها ما إن كان سيواجه أزمته وحيداً أم لا، بعد كل ما قدمه لأهل البلدة".

ومن المقرر أن تتنقل كاميرا باسل الخطيب في عدة أماكن بريف دمشق، وستحل الفنانة صباح الجزائري ضيفة شرف على الفيلم، ويشارك ببطولته أيضاً: روبين عيسى، محمد قنوع، ربى الحلبي، رامي أحمر، ليا مباردي، أحمد رافع، عاصم حواط، لوريس قزق، تسنيم باشا، راما زين العابدين وغيرهم.

فيلم الحكيم

وتدور أحداث الفيلم الذى يقوم ببطولته دريد لحام في سوريا خلال الزمن الراهن، حول طبيب يعيش في بلدة ريفية نائية، يسخّر وقته وطاقته لخدمة أهلها بما يمتلكه من خبراتٍ مهنية وحياتية، فيكون بمثابة "الحكيم" لهم على المستويين المهني والاجتماعي.

مسيرة دريد لحام

الفنان السوري دريد لحام ولد في العاصمة دمشق عام 1933، درس العلوم الفيزيائية والكيميائية في جامعة دمشق، وعمل بعد التخرج مدرسًا في صلخد جنوب سوريا، وعمل أيضًا كمحاضر في جامعة دمشق.

عشق دريد لحام التمثيل منذ صغره، حيث كان يشترك في الفرق المسرحية بمسرح المدرسة والجامعة، كما كان يعطي دروسا في الرقص أثناء تدريسه في الجامعة.

بدأ الفنان السوري دريد لحام حياته الفنية في حقبة الستينيات، من خلال التمثيل بالتليفزيون عام 1960، عندما عرض عليه المخرج الدكتور صباح قباني مدير التلفزيون السوري آنذاك، أن يشارك في بطولة مسلسل "سهرة دمشق" مما دفعه إلى التخلي عن التدريس في الجامعة، وشكل في نفس الوقت ثنائيًا فنيًا فريدًا مع الفنان نهاد قلعي حتى منتصف السبعينيات، ومن بعدها قام بكتابة وإخراج وبطولة كافة أعماله منذ الوقت.



خشبة المسرح:

اتجه دريد لحام بعد ذلك إلى العمل المسرحي، حيث اشتهر بشخصية “غوار الطوشة” التي مثلها في معظم أعماله الفنية في المسرح والتلفزيون.

وتعاون دريد لحام مع الشاعر والكاتب المسرحي محمد الماغوط في عدة أعمال ناجحة، منها: "الحدود"، و"التقرير"، و"كأسك يا وطن". وبعيدُا عن عمله مع الماغوط، قدم دريد لحام أيضًا مجموعة من الأعمال السينمائية الناجحة، منها: "أنا عنتر"، و"كفرون"، و"صح النوم"، و"سيلينا".

الدراما والسينما:

من أبرز الأعمال التليفزيونية لـ دريد لحام التي شارك بها مسلسل "حمام الهنا" و"صح النوم" و"عائلتي وأنا" و"وين الغلط" و"أيام الولدنة"، كما قدم العديد من الأعمال المسرحية التي استمر عرض بعضها إلى أكثر من تسع سنين منها "قضية وحرامية" و"كاسك يا وطن" و"العصفورة السعيدة" و"سيلينيا".

لديه أيضًا مسيرة فنية طويلة في العمل السينمائي، حيث مثل وأنتج العديد من الأفلام منها "المليونيرة" و"خياط السيدات" و"غرام في إسطنبول" و"زوجتي من الهيبيز" و"غوار جيمس بوند" واخيرا "الآباء الصغار".



الإذاعة والغناء:

خاض دريد لحام تجربة "المذيع" من خلال تقديم بعض البرامج التليفزيونية، وقدم برنامجا بعنوان "على مسئوليتي" و"عالم دريد" و"هل الهلال"، كما خاض تجربة الغناء من خلال بعض الأغاني التي قدمها في عدد من أعماله الفنية.



جوائز:

نال دريد لحام خلال مشواره الفني العديد من الجوائز والأوسمة سواء من سوريا أو من البلاد العربية، حيث حصل على وسام الكواكب الأردني، ووسام الاستحقاق التونسي عام 1979م، ووسام الاستحقاق والتميز السوري من الدرجة الأولى عام 1976، بالإضافة إلى وسام الاستحقاق الليبي عام 1991، ووسام الاستحقاق اللبناني عام 2000.

كما حصل دريد لحام أيضًا على جائزة الأداء المتميز عن برنامج “هلّ الهلال” عام 2007 في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وعلى جائزة أدونيا لمسيرة الحياة عام 2009، وعلى شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2010.

النوايا الحسنة:

اختير دريد لحام ليكون سفير النوايا الحسنة لليونيسيف في سوريا عام 1992، ثم سفيرًا لليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1997، لكنه استقال من منصبه بسبب الحرب على لبنان.