ليفربول يتأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية ويضرب موعد مع تشيلسي

بعد إقصاء آرسنال

تأهل فريق ليفربول الى نهائي مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عقب الفوز على آرسنال بهدفين دون ، في إياب نصف النهائي، على ملعب " الإمارات ".

وسجل دييجو جوتا هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 19، ثم عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 79 تم تأكيده بعد الإستعانة بتقنية الفيديو.

وشهدت المباراة طرد لتوماس بارتي لاعب أرسنال بعد حصوله على إنذارين في الدقيقة 90 رغم مشاركته كبديل في الدقيقة 74.

وبذلك سيواجه ليفربول منافسه تشيلسي في النهائي في 27 من شهر فبراير المقبل.

يذكر أن ليفربول سيواجه في النهائي نظيره تشيلسي، على أرضية ملعب " ويمبلي "، يوم الأحد، الموافق 27 فبراير الجاري.