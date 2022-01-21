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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. رحمة حسن بإطلالة مبهجة في أحدث ظهور

رحمة حسن
رحمة حسن

شاركت الفنانة رحمة حسن، متابعيها، صورًا جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".  


وتألقت "رحمة" بإطلالة مبهجة مرتدية توب صوف باللون الرمادي، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الناعم وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.


وبدأت رحمة حسن ، العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلك الفترة، وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلاله دورًا صغيرًا، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت مع فيلم (العالمي) مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم (سمير وشهير وبهير) في عام 2010، ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها (أزمة سكر، الداعية، موجة حارة). ومن أبرز أعمالها: "سابع جار، ولاد تسعة، لأعلى سعر، وش تاني، نوارة".

 وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر. 

 

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إطلالة مبهجة الفنانة رحمة حسن أحدث ظهور مسلسل سابع جار ولاد تسعة

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