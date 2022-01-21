حياتي رجعتلي تاني.. فرحة «عم سليمان» صاحب التاكسي المتفحم وأسرته بعد دعم الرئيس |فيديو

رصدت عدسة «صدى البلد» بالبث المباشر فرحة المواطن "سليمان حسين سليمان حسن" صاحب التاكسي المتفحم بميدان النهضة بالجيزة، حيث غمرت الفرحة منزله بعدما دعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمر بتوفير سيارة جديدة له.

وقال "سليمان" أنه اثناء سيره على الطريق لاحظ انبعاث رائحة حريق من السيارة، وبعدما فحصها وجدها بدأت في الاشتغال إلي أن تفحمت بالكامل أمام عينيه، وساعده رجال المطافي في إخماد النيران، وعبر عن انهياره وقتها لأنها مصدر رزقه الذي يسعى عليها للإنفاق على أسرته المكونة من أربعة أفراد ووالدته.

وتابع أن حياته أصبح لونها قاتم ولا يوجد أمامه مخرج سوى السعي لتوفير مصدر رزق لأسرته، وعاش بمأساة كبيرة، وسانده أصدقائه وأهالي منطقته وخففوا عليه مأساته، وبدأ يفكر في خطواته القادمة بعدما ضاع مصدر رزقه.

وأشار أنه تفاجأ من زوج ابنته بخبر دعم الرئيس له، ووقع الخبر عليه كالنجدة، وقال: "أنا مش مصدق لحد دلوقتي الخبر، عندي ذهول، انا حياتي رجعتلي من جديد، الريس أحياني بعد ما كانت حالتي النفسية صعبة ومش عارف هعمل أي".

وأعرب سليمان عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي: "ربنا عوضني بعد ما كنت شايل هم الدنيا ومش عارف أتصرف، وبقدم كل الشكر للريس على دعمه الكبير ربنا يحفظه ويخليه لمصر، ويجبر بخاطرنا دايما".



يذكر أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلنت مؤسسة حياة كريمة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإغاثة المواطن سليمان حسين سليمان حسن، وشراء سيارة جديدة له، وذلك إثر حادث الحريق الذي تعرضت له سيارته الأجرة (تاكسي) في محافظة الجيزة.

وعلى الفور من تداول الخبر علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي توجهت فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة للاستعلام عن حالته حيث تبين أنه يعول أسرته والمكونة من أربعة أفراد بالإضافة إلي والدته والمقيمة معه، كما تبين انه أب لطفلين الأول طالب في معهد التمريض والثانية طالبة بالصف الثاني الإعدادي، وكانت سيارته الأجرة هي مصدر الرزق الوحيد لهذه العائلة، كما تعرض المواطن لصدمة كبيرة عقب احتراق سيارته، وعلي الفور تواصلت مؤسسة حياة كريمة مع السائق وابلاغه بشراء تاكسي جديد له وجاري العمل علي انهاء كافة الإجراءات تعويضاً له ولأسرته عن حادث الحريق الذي تعرضت له سيارته الأجرة مؤخراً.

‏‎يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين في وقت الأزمات في مختلف محافظات الجمهورية وتلبيةً لاحتياجاتهم، كما يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين.