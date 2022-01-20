رسالة مؤثرة من تامر أمين لصاحب التاكسي المحترق

قال الإعلامي تامر أمين، إن المواطن سليمان حسين، صاحب تاكسي، ينزل فى الصباح يعمل من أجل الإنفاق على أسرته المكونة من ولد وبنت و زوجة و والدته.

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن الجميع تأثر من الموقف الذى تعرض له المواطن حسين، وحرق التاكسي الخاص به.

وتابع تامر أمين: "الكل كان متعاطفا مع صاحب التاكسي، والصور المنتشرة له مؤلمة، ونظرته للحظة حرق التاكسي مؤثر".

وأشار تامر أمين إلى أن صاحب التاكسي، قال إن مصدر الرزق الخاص به ضاع، ولكن هذا المواطن نسى أن الله سيرزقه.

وأوضح تامر أمين، أن هذا الموقف جعله يقول: "متقولش يارب عندي هم كبير.. ولكن قول يا هم عندي رب كبير" "من ابتلاك قادر أن يرزقك".

وكشف أن من فضل الله أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شاهد صورة هذا الشخص، وعلى الفور أمر بـ توفير مصدر رزق له، وعلى الفور وفرت مبادرة حياة كريمة بشراء تاكسي جديد بدلا من الذى احترق".