بهذه الكلمات.. هنادى مهنا تهنئ مي عز الدين بعيد ميلادها

هنأت الفنانة هنادى مهنا، صديقتها النجمة مى عز الدين، بمناسبة عيد ميلادها ونشرت صورة لهما عبر خاصية ستورى على حسابها على "انستجرام".

وكتبت هنادى مهنا علي الصورة قائلة:" اسعد اعياد الميلاد جميلة من الداخل و من الخارج بحبك".



احتفلت النجمة مى عز الدين، الاربعاء الماضي ، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 19 يناير، وبدأت مى عز الدين رحلتها في عالم الفن من خلال مسلسل "أين قلبى"، مع النجمة الكبيرة يسرا، وفى السينما من خلال فيلم "رحلة حب"، مع النجم محمد فؤاد.



وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

