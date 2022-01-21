بطلة مصر في المصارعة :مسلسل إلا أنا غير مفهوم المجتمع عن ممارسة الفتيات للرياضات العنيفة

كشفت سمر حمزة بطلة مصر في المصارعة خلال أولمبياد طوكيو 2020، عن سبب سعادتها بمسلسل " إلا أنا" ، موضحة:"غير مفهوم المجتمع من حيث ممارسة الفتيات للرياضات العنيفة".

وقالت سمر حمزة خلال حوارها ببرنامج ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، :" واجهت متاعب في بداية مشواري الرياضى نظراً لفرض المجتمع ممارسة الفتيات مثل هذا النوع من الرياضة، مشددة على أنها أصرت على هدفها حتى حققت إنجازها الرياضى الذى حظى بإعجاب المصريين.

وأكملت:" "المبدأ لدى الناس من حيث المصارعة مرفوض..وكل الناس قالت ليا بلاش ..لا متلعبيش دى لعبة ولاد".

