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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ساعتان و47 دقيقة مدة أحداث فيلم روبرت باتيسنون الجديد The Batman

أبطال فيلم باتمان
أبطال فيلم باتمان الجديد

يعرض فيلم روبرت باتيسنون الجديد The Batman يوم 4 مارس المقبل في دور العرض العالمية، الذي أخرجه مات ريفز واستغرق تحضيره فترة طويلة خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا. 

تعرض أحداث فيلم The Batman لما يقرب من ثلاث ساعات وتحديدا لمدة ساعتان و47 دقيقة، بحسب موقع فاريتي، أي لمدة 167 دقيقة، ليعد أحد أطول أفلام قصص الأبطال الخارقين على الإطلاق بعد Avengers: Endgame الذي تستمر أحداثه خلال 181 دقيقة. 

طرحت وارنر بروس فيديو دعائي جديد من أحداث فيلم روبرت باتينسون المنتظر The Batman الذي يلعب فيه شخصية البطل الخارق الشهيرة لأول مرة في أكتوبر الماضي. 

يكشف المقطع الدعائي عن موعد طرح فيلم The Batman في دور العرض العالمية، والكثير من التفاصيل حول قصته وأحداثه وأبطاله. 

ينضم إلى روبرت باتينسون في بطولته كل من زوي كرافيتز في دور كات وومان، وبول دانو، وآندي سيركيس وكولين فاريل وجيفري رايت. 

يظهر روبرت باتينسون في تريلر The Batman لأول مرة بملابس الرجل الوطواط الذي يرعب الجميع، وبدت عليه شراسة وآداء مختلف عن أدواره السابقة. 

انتهاء تصوير فيلم باتمان

أعلن المخرج مات ريفز، في مارس الماضي، الانتهاء من تصوير مشاهد فيلم The Batman، ونشر عبر حسابه على موقع تويتر، لصورة لبقايا معدات التصوير وإنتاج فيلمه المنتظر، وعلق عليها قائلا:" اليوم الأخير".

تم تأجيل عرض الفيلم مرتين بسبب ظروف جائحة كورونا عن موعد طرحه الأصلي الذي كان مقررا في يونيو 2021، بحسب موقع hollywoodreporter.

توقف تصوير The Batman  في سبتمبر الماضي، بعدما أعلنت شركة وارنر بروس إصابة واحد من فريق إنتاج الفيلم بفيروس كورونا، وأعلنت مصادر أن تحاليل روبرت باتينسون جاءت إيجابية.

اختير روبرت باتينسون بطل سلسلة أفلام توايلايت ليكون خلفا لبن أفليك في تقديم شخصية باتمان الشهيرة، وستدور أحداث الفيلم حول طفولة وشباب شخصية بروس واين.

فيما طرحت الشركة المنتجة بوسترين جديدين لأبطال الفيلم روبرت باتينسون وزوي كرافيتز، الذي تدور أحداثه حول استهداف باتمان للفساد في مدينة جوثام بولاية نيوجيرسي. 

The Batman روبرت باتيسنون مات ريفز باتمان زوي كرافيتز

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