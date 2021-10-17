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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح تريلر جديد لفيلم روبرت باتينسون المنتظر The Batman

صورة من فيلم The
صورة من فيلم The Batman

طرحت وارنر بروس فيديو دعائي جديد من أحداث فيلم روبرت باتينسون المنتظر The Batman الذي يلعب فيه شخصية البطل الخارق الشهيرة لأول مرة. 

يكشف المقطع الدعائي عن موعد طرح فيلم The Batman في دور العرض العالمية، والكثير من التفاصيل حول قصته وأحداثه وأبطاله. 

يطرح في The Batman في السينما في مارس المقبل، وينضم إلى روبرت باتينسون في بطولته كل من زوي كرافيتز في دور كات وومان، وبول دانو، وآندي سيركيس وكولين فاريل وجيفري رايت. 

يظهر روبرت باتينسون في تريلر The Batman لأول مرة بملابس الرجل الوطواط الذي يرعب الجميع، وبدت عليه شراسة وآداء مختلف عن أدواره السابقة. 

انتهاء تصوير فيلم باتمان

أعلن المخرج مات ريفز، في مارس الماضي، الانتهاء من تصوير مشاهد فيلم The Batman، ونشر عبر حسابه على موقع تويتر، لصورة لبقايا معدات التصوير وإنتاج فيلمه المنتظر، وعلق عليها قائلا:" اليوم الأخير".

تم تأجيل عرض الفيلم مرتين بسبب ظروف جائحة كورونا عن موعد طرحه الأصلي الذي كان مقررا في يونيو 2021، بحسب موقع hollywoodreporter.

توقف تصوير The Batman  في سبتمبر الماضي، بعدما أعلنت شركة وارنر بروس إصابة واحد من فريق إنتاج الفيلم بفيروس كورونا، وأعلنت مصادر أن تحاليل روبرت باتينسون جاءت إيجابية.

اختير روبرت باتينسون بطل سلسلة أفلام توايلايت ليكون خلفا لبن أفليك في تقديم شخصية باتمان الشهيرة، وستدور أحداث الفيلم حول طفولة وشباب شخصية بروس واين.

روبرت باتينسون The Batman باتمان آندي سيركس كات وومن

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