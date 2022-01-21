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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جهاز تنظيم مياه الشرب: قمنا بتركيب القطع الموفرة لمليون مواطن

صدى البلد

كشف الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب، أهمية تركيب المواطنين قطع موفرة في صنابير المياه.

وقال حسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"،:"  المواطنين الذين قاموا بتركيب القطع الموفرة في صنابير المياه، تراجعت فواتير الاستهلاك الخاصة بهم بنسبة 50%.

أوضح:" القطعة الواحدة  يبلغ سعرها من 40 إلى 45 جنيه، وجارى التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع من أجل طرح قطع موفرة بأسعار أقل، تكون في متناول جميع المواطنين، منوها أن عمر هذه الوحدات الافتراضى 10 سنوات.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب، أن هناك فنى يقوم بتركيب هذه القطع ومن الممكن أن يقوم المواطن بتركيبها بنفسه دون الحاجة للمساعدة لهذا الفني.

وأكمل:" قمنا بتركيب هذه القطع لمليون مواطن وكل الوزارات والهيئات ودور العبادة وجميع المؤسسات الحكومية قامت بتركيب هذه القطع الموفرة".
 

الاعلامي رامي رضوان الهيئة العربية للتصنيع رامي رضوان العربية للتصنيع مياة الشرب

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