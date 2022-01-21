صور| مروة الأزلي تستمتع بـ"ثلج" الشتاء في لبنان

رغم برودة الطقس قررت الفنانة الشابة مروة الازلي الاستمتاع بوقتها واللعب وسط الثلوج، بإطلالة شتوية مميزة في لبنان.



ونشرت مروة صورا عبر حسابها على "انستجرام" ظهرت فيها وسط الثلج باطلالة شتوية مميزة، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وشاركت مروة الأزلي في دراما رمضان بمسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.



وينتمي مسلسسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.



وشاركت النجمة مروة الأزلي مؤخرا في مسلسل "60 دقيقة"، مكون من 9 حلقات، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدى، وتجسد بطلة العمل دور فتاة تدعى ياسمين.



وتدور أحداث المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة، حيث تتوالى في حقبتين مختلفتين، وتقدم ياسمين من خلاله أولى بطولاتها فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدور أحداثه في قالب من الإثارة والتشويق.