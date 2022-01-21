محمد انور يسخر من برودة الطقس بهذه الطريقة | شاهد

سخر نجم مسرح مصر الفنان محمد انوى من برودة الطقس التي تسود البلاد حاليا وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشر محمد انور صورة وهو يرتدي ملابس ثقيلة، ويضع غطاء للرأس، وعلق: "‏يارب يجي اليوم اللي البس فيه تيشرت نص كم وابقي كمان مش طايقه علي جسمي".



وطرح الفنان محمد أنور، نجم مسرح مصر، فى شهر يوليو الماضي، أغنيه على طريقة الفيديو كليب بعنوان: "أنتوا كده كلكوا"، وهي أولى أغنيات أنور بعد ما قرر خوض تجربة الغناء، والأغنية على شكل ديو غنائي مع يسرا الجندي.



يذكر أن آخر أعمال محمد أنور مسلسل «إسعاف يونس»، بطولة كل من سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد على رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.

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