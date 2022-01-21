البرهان يعين 15 وزيرًا في حكومة السودان الانتقالية وبايدن يتوعد روسيا بعقوبات حال غزوها أوكرانيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تحصل على قرض بمليار دولار من كوريا الجنوبية

السيسي يتفق مع جيه إن على دعم دخول مصر الثورة الصناعية الرابعة

دعم الشرعية: عملية عسكرية واسعة لشل الحوثيين

سوريا.. فرار عدد من معتقلي سجن غويران في الحسكة إثر تعرضه لهجمات

مجلس السيادة السوداني يتفق مع وفد أمريكي على تعديل الوثيقة الدستورية‎‎

فرنسا.. بدء تطبيق "جواز التطعيم" اعتبارا من الاثنين وتخفيف قيود كورونا مطلع فبراير



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس الكوري الجنوبى، مون جيه ان أعلن توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر وكوريا الجنوبية، كاشفا عن أن بلاده ستقدم قرضا لمصر بقيمة مليار دولار من صندوق التعاون للتنمية الكوري.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبى، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أن بلاده تسعى إلى الشراكة التعاونية مع مصر وتعزيز التنمية المستدامة بين البلدين، مؤكدا المضي قدما لإبرام اتفاقيات تجارة وتوسيع أفق التعاون في قطاعات النقل صديق البيئة والتنمية البحرية والفضائية.

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس السيسي أكد أن مصر وكوريا الجنوبية اتفقتا على أهمية تعزيز التعاون المشترك، لدعم الرؤية المصرية الهادفة إلى دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة وكذا تكثيف التنسيق في هذا السياق.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن تعيين 15 وزيرًا في الحكومة الانتقالية، حيث تضمن القرار تعيين علي الصادق علي وزيرا للخارجية ومحمد عبد الله محمود وزيرا للطاقة والنفط.

وقالت "الأنباء" إن مجلس السيادة السوداني اتفق مع وفد أمريكي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد، وعلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة.

وقالت "الراي" إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن تنفيذ عملية عسكرية واسعة "لشل قدرات ميليشيات الحوثي الإرهابية" في عدد من المحافظات اليمنية.

وقالت "القبس" إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي هاجموا سجنًا يضم معتقلي التنظيم، وتديره قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، الخميس، ما أدّى إلى فرار عدد لم يعرف بعد من المحتجزين.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن أي دخول للعسكريين الروس إلى الأراضي الأوكرانية سيعد عملية "غزو"، متوعدا "بدفع روسيا ثمنا باهظا لو قرر رئيسها، فلاديمير بوتين، مهاجمة أوكرانيا". وقال إنه "إذا تحركت أي مجموعة من الوحدات الروسية على الحدود الأوكرانية فيعتبر ذلك غزوا".

وشدد بايدن من جديد على أنه "أكد لبوتين خلال اتصالاتهما أنه إذ قرر الأخير تنفيذ عملية لغزو أوكرانيا فإن روسيا ستدفع ثمنا باهظا".

ونقلت "الراي" عن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس قوله إن تطبيق "جواز التطعيم" سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الاثنين المقبل، وبدء عملية تخفيف القيود الصحية، ابتداء من 2 فبراير المقبل.