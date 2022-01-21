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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس رابطة الأندية المحترفة.. موعد مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي والقنوات الناقلة

الاسماعيلي
الاسماعيلي

تحت شعار لا بديل عن الفوز يواجه  فريق البنك الأهلي نظيره الإسماعيلي على ملعب استاد الإسماعيلية  عصر اليوم الجمعة ا 21-1-2022، لخوض لقاء الجولة الثالثة من دوري المجموعات في بطولة كأس الرابطة المصرية 2022.

 

موعد مباراة الإسماعيلي  والبنك الأهلي  
 

وتنطلق المباراة علي ملعب الاسماعيليه في تمام الساعه الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهره والثالثة والنصف عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية 

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القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي  والبنك الأهلي  

 

وتذاع مباراة الاسماعيلي والبنك الاهلي في كاس الرابطة المصرية 2022 عبر قنوات اون تايم سبورت علي القمر الصناعي النايل سات 
 

 

ونجح فريق الاسماعيلي في الفوز على حساب فريق سموحة في مباراة الجولة الأولى، بهدف دون رد، وفي مباراة الجولة الثانية، تعادل الفريق مع الأهلي إيجابياً بهدف لكل فريق.

بينما هزم فريق البنك الاهلي امام المقاولون العرب بنتيجة هدف دون مقابل،وتعادل سلبيا امام سموحة في الجوله الثانية 


ويحتل  فريق الاسماعيلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من أول جولتين في البطولة، على إثر فوزه في مباراة والتعادل في أخرى.

 

ويتواجد  فريق البنك الأهلي المركز ما قبل الاخبر من   جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطه واحده
 
تشكيل الإسماعيلي  أمام البنك الأهلي

 

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام البنك الأهلي


حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: باهر المحمدي – محمد هاشم – عبد الله جمعة – محمد دسوقي.

خط الوسط: محمود عبد العاطي دونجا – محمد مخلوف – كارميلو – سايكو كانوتيه.

خط الهجوم: محمد الشامي – عبد الرحمن مجدي.

الاسماعيلي

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، قائمة لاعبيه التى ضمت 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة البنك الأهلى غ الجمعه فى ثالث جولات كأس رابطة الأندية المحترفة وتواجد الأرجنتينى دييجو فيرناندو مهاجم الدراويش الجديد فى القائمة.

وكان الجهاز الإدارى للفريق، قد أنهى إجراءات قيد اللاعب بالاتحاد المصرى لكرة القدم صباح الخميس بعد وصول بطاقته الدولية ليصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق وفقًا لرؤية الجهاز الفنى للدراويش.

كما شهدت قائمة الدراويش عودة اللاعب عماد حمدى بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن مباراتى سموحه والأهلى فى كأس الرابطة.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – عمر رضوان،الدفاع: عصام صبحي – عبد الله جمعة – باهر المحمدي – محمد عمار – مروان صحراوي – محمد دسوقي،الوسط: عمر الوحش – عماد حمدي – محمود عبد العاطي – محمد عادل – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي – سايكو كوناتيه – محمد الشامي – جان موريل،الهجوم: كارميلو ألجازانزا – دييجو فيرناندو.

 

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