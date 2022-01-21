حكم كتابة نصف التركة للأعمال الخيرية والنسبة المحددة للتبرع

حكم كتابة نصف التركة للأعمال الخيرية ، أمر يدور في أذهان الكثير من أصحاب الأملاك والتركة قبل الوفاة، ويسألون عن مدى صحتها وموافقته لأحكام الشريعة الإسلامية من عدمه، ولهذا نوضح في هذا التقرير حكم كتابة نصف التركة للأعمال الخيرية.

حكم كتابة نصف التركة للأعمال الخيرية

عن حكم كتابة نصف التركة للأعمال الخيرية ، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الوصية قبل الوفاة بالتبرع بكل الأموال للأعمال الخيرية وذلك لمنع الأقارب من الميراث؟.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، عن السؤال قائلا: إن الوصية بالتبرع بكل الأموال للأعمال الخيرية ومنع الأقارب من الميراث باطلة ومحرمة ولا تنفذ إلا فى حدود الثلث.

هل يجوز هبة نصف التركة للأعمال الخيرية

قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن الوصية من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله بشرط أن تكون في طاعة الله، مشيرًا إلى أن تنفيذ الورثة للوصية واجب ما دامت لم تتجاوز حدود الثلث من التركة كما قال الله تعالى: « مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ».

وأوضح الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم تنفيذ الوصية؟ أن تنفيذ الوصية واجب على الورثة بعد قضاء الديون التي على الميت وتجهيزه ودفنه، وكانت في حدود الثلث من قيمة التركة، مشيرًا إلى أن الوصية إذا زادت عن الثلث، فإنه يتم الرجوع إلى الورثة، فإن قبلوا، وإلا فلا تتجاوز الثلث.



وحذر أمين الفتوى من عدم تنفيذ الوصية بالشروط التي ذكرها، منوهًا بأن عدم تنفيذها حرام على الورثة وأن طمع الورثة في جميع التركة مما نهى الله عنه في قوله: « وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ»الأنعام.. وقوله أيضًا: « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)»النساء.

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هل هناك نسبة محددة من التركة يتم التنازل عنها للأعمال الخيرية

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوصية الشفوية واجبة النفاذ كالوصية المكتوبة بشرط صحة ثبوتها مثل إقرار شهود عدول يشهدون أنهم سمعوها من الموصي.

وأضاف "عثمان" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع «يوتيوب» أثناء إجابته على سؤال، جاء فيه : هل وصية الميت الشفوية واجبة التنفذ أم لا ؟"، أن الوصية الشفوية لأبد أن يوافق عليها الورثة وتنفذ فى حدود ثلث التركة فقط وما زاد عن الثلث يكون بإذن الورثة، فيجب تنفيذ الوصية سواء كانت مكتوبة أو شفوية متى قامت البينة بثبوتها.

أيهما أفضل كتابة نصف التركة للأعمال الخيرية أم تركها للأبناء

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم كتابة الإنسان تركته للجمعيات الخيرية مع وجود أقارب، مؤكدًا أن ذلك إن كان في أثناء حياة الشخص وكان أهلًا للتصرف بأن كان بكامل قواه العقلية ولم يجبره أحد على ذلك؛ فإنه جائز.

وأضاف«العجمي»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال: ما حكم كتابة جميع التركة للجمعيات الخيرية مع وجود أقارب ؟ أن الإنسان حر في التصرف في جميع ماله حال حياته، لافتًا إلى أنه إن كان ينوي بدفع ماله إلى الجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام؛ الثواب والتقرب إلى الله؛ فإن أقاربه أهل للثواب أيضًا وأن النفقة عليهم إن كانوا فقراء؛ أفضل من إنفاقها على غيرهم؛ لأنها صدقة وصلة«بحسب وصفه».

وأوضح أن كتابة الإنسان تركته للجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات التكافلية؛ أمر حسن بشرط ألا يكون الغرض من ذلك حرمان الورثة، مشيرًا إلى أن الأقارب لو كانوا فقراء، فالنفقة لهم والتصدق عليهم لها أجر كبير ودفع للبغض والحسد عن قريبهم الغني.

حكم كتابة الأملاك للبنات



قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في أمواله أثناء حياته؛ كيف يشاء.

وأوضح الدكتور مجدي عاشور، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته؟"، أن الإنسان يجوز له أن يهب بناته الذين لم ينجب غيرهن؛ جميع أملاكه حال حياته، لكن بشرط ألا ينوي بذلك حرمان أحد من الورثة من حقه، مشيرًا إلى أن للإنسان أن يتصرف في أمواله الخاصة لأي شخص عن طريق الهبة أو البيع والشراء أو بغيرها من المعاملات الجائزة.

وقال إنه لا أحد يعلم من سيرث من، وإنه قد يكتب الإنسان جميع أمواله لابنته الوحيدة؛ من أجل حرمان إخوته وأخواته، ثم تموت هذه البنت ويرث هؤلاء الأعمام والعمات جميع المال الذي نوى أخوهم حرمانهم منه.

وأضاف أن الإنسان كما أنه يخاف على مصلحة بناته ويسعى لضمان حقوقهن؛ ينبغي أن يخاف على نفسه وأنه سيحاسب أمام الله على أفعاله.

يذكر أن الحافظ ابن كثير -رحمه الله- قال: "لتكون وصيته على العدل، لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة، أو ينقصه، أو يزيده على ما قدرَ الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته".