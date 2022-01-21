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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تقليم النخيل ورفع المخلفات بشارع بورسعيد بالقصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام قسم الزراعة بالوحدة لمدينة القصير ، بالاستمرار في تقليم النخيل الموازى للكورنيش بشارع بورسعيد، وإتمام عملية تنسيقه ليكون واجهة حضارية وذات شكل جمالى.

 

ومن خلال المتابعة الدورية للأعمال بالشارع، تم رصد أعمال رفع المخلفات الصلبة وعملية الكنس والتجريد بمعدات الوحدةالمحلية، وذلك ضمن خطة التجميل الجارية بالشوارع الرئيسية.

 

وفى السياق ذاته قامت الإدارات المختصة بالوحدة، بمتابعة العمل بالجزر الجانبية وإظهارها بشكل لائق.

 

وأكد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، أن هناك مجموعات عمل ولجان متابعة تستهدف العمل على تلاشى أى مظهر غير لائق والتعامل معه على الفور بكافة المناطق والأحياء، فضلا عن الإشراف الكامل على أعمال النظافة ورفع المخلفات بجميع انواعها ونقلها للأماكن المخصصة لها.

 

وكان رئيس مدينة القصير عقد اجتماعا مع عدد من رؤساء الإدارات الداخلية والخارجية، لتنظيم مظاهر الاحتفال بالعيد القومي، مؤكدا خلاله على تنفيذ خطة عمل تتضمن فعاليات مهرجان للتراث والفنون ومعارض فنية وندوات ثقافية تناقش أوجه تاريخ القصير العريق، لافتًا إلى أن توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر جاءت بالاهتمام بالشكل الجمالى لجميع مدن المحافظة.


على الجانب الآخر قامت لجنة المتابعة بالوحدة المحلية  التى تضم إدارات المتابعة الميدانية والبيئة والامن والايرادات، بالاستمرار فى المرور على سوق الخضار، وذلك للوقوف على تنظيم السوق وتحصيل الكارته المقررة والتصدى للمخالفين ومتابعة حركة الأسعار والتأكيد على صلاحية الموازين.


كما استكملت اللجنة أعمالها بتفقد منفذ بيع الدواجن بالإدارةالزراعية ، للتأكد من وصول الطيور إلى المواطنين صالحة وفى حالة جيدة وعدم وجود دواجن نافقة بالداخل .


وقال رئيس مدينة القصير، إن الحملات مستمرة لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الادمى، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل توفير خدمات أفضل للاهالى.


وكان اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير ، اكد أن المدينة تشهد تكثيف حملات للمرور على الأسواق، للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية وتوافرها، والحفاظ على سلامة المواطنين.

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