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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

6 أنواع من البيانات لا تخضع لقانون الحماية الشخصية.. تعرف عليها

قانون حماية البيانات
قانون حماية البيانات الشخصية

حددت المادة (3) من  قانون رقم 151 لسنة 2020، بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، أنواع البيانات الشخصية التي لا تسرى عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.

استثناءات قانون حماية البيانات الشخصية  

1– البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، ويتم معالجتها للاستخـدام الشخـصي.

2- البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول علي البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني.

3– البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أي أغراض أخري ، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.

4– البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية.

حالات تسمح بتداول البيانات الشخصية خارج مصر .. اعرفها

تعرف علي آلية عمل مركز حماية البيانات الشخصية

5– البيانات الشخصية لدي جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى، ويجب علي المركز ، بناءً علي طلب جهات الأمن القومي ، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية ، خلال مدة زمنية محددة ، وفقًا لاعتبارات الأمن القومي ، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به.

6– البيانات الشخصية لدي البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة، على أن يراعي في شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.

بيانات البيانات الشخصية حماية البيانات الشخصية قانون حماية البيانات الشخصية مجلس النواب

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