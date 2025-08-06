كواليس جديدة بشأن مستقبل أليو ديانج مع الأهلي

كشف الناقد الرياضي عبدالحكيم أبوعلم عن كواليس جديدة بشأن مستقبل المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، مؤكدًا أن نادي بيراميدز فتح قنوات تواصل غير مباشرة مع اللاعب خلال الفترة الماضية عن طريق بعض الوسطاء.



وأوضح “أبوعلم”، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن ديانج يرفض فكرة الانتقال إلى بيراميدز أو الزمالك، وأكد رغبته في الاستمرار داخل القلعة الحمراء، لكنه يفضل تأجيل ملف تمديد عقده لما بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وأضاف الناقد الرياضي أن ديانج لم يثر أي أزمة داخل القلعة الحمراء كما أُشيع، ولم يطالب بأي زيادات مالية مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن اللاعب يحافظ على تركيزه مع الفريق، ولا يسعى للدخول في أي خلافات أو أزمات تؤثر على علاقته بالنادي أو الجماهير.

واختتم أبوعلم تصريحاته بأن إدارة الأهلي تُخطط لعقد جلسات جديدة مع ديانج في الفترة المقبلة، من أجل مناقشة بنود العقد والوصول إلى صيغة ترضي الطرفين، خاصة في ظل تمسك المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو باستمراره ضمن صفوف الفريق.

