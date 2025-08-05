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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشاركة الأنبا باخوم والأنبا مينا في انتخابات مجلس الشيوخ | صور

الأنبا باخوم مطران سوهاج
الأنبا باخوم مطران سوهاج
ميرنا رزق

أدلى نيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 . 

انتخابات مجلس الشيوخ 

وتوجه نيافته مساء اليوم إلى لجنة معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي، المقيد بها اسمه، وأدى الواجب الوطني، ورافق نيافته عدد من الآباء الكهنة والأراخنة.

كما أدلى نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، في لجنة قرية ١٥ بنجر السكر  بمدينة برج العرب، كما رافق نيافته عدد من الآباء الكهنة والأراخنة.

وأدلى أيضا نيافة الأنبا فام أسقف شرق المنيا بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، أمس، في مدرسة المنيا الإعدادية والثانوية الجديدة بمدينة المنيا الجديدة. 
رافق نيافته عدد من الآباء الكهنة والأراخنة.

الأنبا باخوم الأنبا باخوم مطران سوهاج انتخابات مجلس الشيوخ

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