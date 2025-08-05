مشاركة الأنبا باخوم والأنبا مينا في انتخابات مجلس الشيوخ | صور

أدلى نيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .

انتخابات مجلس الشيوخ

وتوجه نيافته مساء اليوم إلى لجنة معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي، المقيد بها اسمه، وأدى الواجب الوطني، ورافق نيافته عدد من الآباء الكهنة والأراخنة.

كما أدلى نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، في لجنة قرية ١٥ بنجر السكر بمدينة برج العرب، كما رافق نيافته عدد من الآباء الكهنة والأراخنة.

وأدلى أيضا نيافة الأنبا فام أسقف شرق المنيا بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، أمس، في مدرسة المنيا الإعدادية والثانوية الجديدة بمدينة المنيا الجديدة.

رافق نيافته عدد من الآباء الكهنة والأراخنة.