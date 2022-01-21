عروسان هنديان يخططان لإقامة حفل الزفاف بتقنية الميتافيرس.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن عروسان هنديان يخططان لإقامة حفل زفافهما بتقنية "الميتافيرس"، وهي حادثة غريبة أثارت ضجة واسعة في الهند .

ووفقا للتقرير، عزم العروسان اقامة حفلة زفافهما في شهر فبراير المقبل، والسبب من وجهة نظرهما يعود للاغلاء المتكرر لحفل زفافهما بسبب فيروس كورونا.

وقال العريس "دينيش" لـ صحيفة ذا تايميز البريطانية: “أعرف أشخاصا تزوجوا على زووم لكنني أريد أن أصبح أول شخص يقيم حفل زفافه في الميتافيرس”.

كشفت تقارير أن شركة أبل الأمريكية لن تشارك في عالم ميتافيرس للواقع الافتراضي من خلال نظاراتها القادمة للواقع المعزز والافتراضي VR / AR ، والتى اعتقد سابقا أنها ستكون جزءا من ميتافيرس الذى أعلنت عنه شركة ميتا منذ عدة أشهر.

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