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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عروسان هنديان يخططان لإقامة حفل الزفاف بتقنية الميتافيرس.. فيديو

عروسان هنديان
عروسان هنديان

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن عروسان هنديان يخططان لإقامة حفل زفافهما بتقنية "الميتافيرس"، وهي حادثة غريبة أثارت ضجة واسعة في الهند .

ووفقا للتقرير، عزم العروسان اقامة حفلة زفافهما في شهر  فبراير المقبل، والسبب من وجهة نظرهما يعود للاغلاء المتكرر لحفل زفافهما بسبب فيروس كورونا.

وقال العريس "دينيش" لـ صحيفة ذا تايميز البريطانية: “أعرف أشخاصا تزوجوا على زووم لكنني أريد أن أصبح أول شخص يقيم حفل زفافه في الميتافيرس”.

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عروسان هنديان الميتافيرس فضائية العربية فيروس كورونا كورونا

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