تقارير تكشف أسرارا جديدة عن نظارات جوجل الذكية للواقع المعزز

أفادت تقارير أن شركة جوجل الأمريكية تعمل على إطلاق نظارات ذكية للواقع المعزز لإصدارها في المرحلة المقبلة، وذلك كجزء من رغبتها في منافسة شركات مثل ميتا و آبل ومايكروسوفت في مجال الواقع المعزز المتنامي والواقع الافتراضي.

وبحسب موقع The Verge فإنه نقلاً عن مصدرين رفضا الكشف عن هويتهما ، فإن جهود تطوير النظارات الذكية للواقع المعزز تحمل اسمًا رمزيًا ويتم تصنيعها في منشأة تابعة لشركة بمنطقة خليج سان فرانسيسكو.



ولا تزال نظارات جوجل للواقع المعزز في مرحلة التطوير المبكرة ، حيث سيتم تشغيلها بواسطة معالج جوجل الخاص ، والذى يعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وفقا لموقع CNET فإن نظارات جوجل للواقع المعزز ستستخدم الكاميرات الخارجية لخلط الصور الافتراضية مع مناظر العالم الواقعي ، كما يمكن أن يتم شحنها في بداية عام 2024 .

ويأتي التطوير الخاص بنظارات جوجل للواقع المعزز AR في الوقت الذي تستثمر فيه مجموعة من الشركات في تطوير عدد من الأجهزة المنافسة ، والتي من المحتمل أن يتم استخدام الكثير منها للوصول إلى ميتافيرس، وهو مشروع العالم الافتراضي المشترك للاجتماعات واللعب.

كما تقوم شركات مثل ميتا، فيسبوك سابقا، Metal و Valve و HTC و HP و سونى بصنع سماعات رأس VR للواقع الافتراضي ، تسمح للمستخدمين بدخول عوالم افتراضية مثل الألعاب، كما تقوم شركات مثل مايكروسوفت و Magic Leap وغيرهما بصنع سماعات رأس AR للواقع المعزز، تقدم صورًا افتراضية لمشاهد العالم الحقيقي.