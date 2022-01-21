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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المرشحون لـ عمادة كلية الآثار جامعة سوهاج يعرضون خططهم التطويرية

صدى البلد

ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة المختصة باختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الاثار، حيث تم عقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بقاعة الاجتماعات الرئيسية باستراحة الجامعة بالقاهرة، وقد ضمت قائمة المرشحين لعمادة الكلية:

١- الدكتور أشرف سيد محمد حسن.
٢- الدكتور فهيم فتحي إبراهيم عطا الله.
٣- الدكتور أحمد علي محمد النصاري.

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وقال رئيس الجامعة، إن لجنة اختيار عميد لكلية الاثار انعقدت لتقييم المرشحين بناءً على عدة محاور تشمل، خطة تطوير الكلية، ونقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات التي تواجه الكلية، وكيفية التغلب على نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة.

وتطوير العملية التعليمية برمتها على مستوى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وخدمة المجتمع والبيئة، وكيفية تنمية الموارد الذاتية للكلية.

إضافة إلى استعراض السيرة الذاتية للمرشح، وما يتحلى به من خواص تتعلق بالتوازن النفسي والاجتماعي، والتمتع بسمعة طيبة والالتزام بالقوانين واللوائح، وتعاونه واحترامه بين العاملين وزملائه بالعمل.

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لجنة الاختيار تشكلت بجانب رئيس الجامعة، كل من الدكتور محمد عبد الستار عثمان أستاذ متفرغ بكلية الاثار ونائب رئيس الجامعة الأسبق، ممثلا الجامعة في عضوية اللجنة.

والدكتورة هبة مصطفى نوح، والدكتور أحمد عبد الله زايد  ممثلا عن المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد احمد احمد عوض الأستاذ المتفرغ بكلية الاثار ممثلا عن الكلية.

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