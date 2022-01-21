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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقيقة إغلاق مدرسة دولية في القاهرة الجديدة بسبب انتشار كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، ما يتم تداوله بشأن صدور قرار منها بـ غلق مدرسة حياة الدولية نظرا لزيادة أعداد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا بين طلاب المدرسة.

 

وقالت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية: “لم يتم غلق مدرسة حياة الدولية وسوف تقوم الإدارة بالتحقيق فى واقعة نشر شائعة غلق مدرسة الحياة الدولية بسبب انتشار كورونا”.

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جدول امتحانات الصف الاول الثانوي.. التعليم تنفي تعديله

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لا تأجيل لـ امتحانات الجامعات بسبب كورونا.. التعليم العالي تحسم الأمر

ونشرت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تكشف عن قيام مدرسة حياة الدولية بإرسال رسالة عبر البريد الالكتروني لـ أولياء أمور طلاب المدرسة نصها كالتالي:

 

نظرا لزيادة أعداد الاصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدرسة، قامت لجنة الطب الوقائي بإدارة القاهرة الجديدة بإصدار قرارا بتحويل الدراسة اونلاين في مدرسة الحياة الدولية ليتم استئناف الدراسة بنظام التعليم عن بعد وذلك لمدة 14 يوم من تاريخه ، على أن تستأنف الدراسة داخل المدرسة من 3 فبراير 2022 ، واصدرت اللجنة قرارها بناءا على بروتوكول وزارتي الصحة والتربية والتعليم الخاص بجائحة كورونا، ويرجى العلم ان جميع الطلاب سيواصلون التعلم عن بعد حسب جداول الصف والمرحلة وبناءا على قرار وزارة التربية والتعليم تعقد جميع الامتحانات داخل حرم المدرسة وفقا لجداول الامتحانات".

 

وزير التعليم ينفي ارتفاع إصابات كورونا في المدارس: الأوضاع مستقرة

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، كل ما يثار بشأن وجود ارتفاع ملحوظ في أعداد حالات كورونا في المدارس المصرية بشكل أدى لوقف الدراسة في بعض المدارس الدولية.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له مع الاعلامي عمرو اديب : لم نتلق أي تقارير رسمية تشير الى ارتفاع حالات كورونا في المدارس الحكومية او الدولية في مصر.

واضاف وزير التربية والتعليم : لا توجد إصابات كورونا مؤثرة على العملية الدراسية او الامتحانية في المدارس ، وتجرى امتحانات نصف العام في جو هادئ وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا.

8 إجراءات عاجلة من "التعليم" لحماية الطلاب والمعلمين من انتشار فيروس كورونا

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات واجراءات عاجلة لجميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس ، بشأن انتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية .

حيث شددت وزارة التربية والتعليم على:

  • تعزيز برامج التوعية لكافة العاملين والطلاب بشأن الاجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا
  • التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمدارس والمديريات والادارات التعليمية وتطبيق كافة قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها
  • متابعة نسب تلقي اللقاح لكافة العاملين بالمدارس والمديريات والادارات التعليمية
  • التشديد على تلقي اللقاح لكافة العاملين بالمدارس والمديريات والادارات التعليمية
  • السماح بدخول المؤسسات التعليمية لمتلقي اللقاح فقط
  • متابعة نسب تلقي اللقاح لكافة الطلاب من الفئات العمرية المستهدفة
  • التأكيد على تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها اثناء وقبل وبعد اليوم الدراسي والواردة بالخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد والصادرة عن وزارة الصحة والسكان - القطاع الطبي من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة وادارة ومديرية طبقا للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن
  • الطالب الذي تم تأكيد اصابته بفيروس كورونا في ضوء المستندات المقدمة بسمح له بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول وذلك بعد منتصف العام الدراسي في كافة المدارس الحكومية والخاصة والدولية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : الوزارة تتبع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول حاليا وفقا لتعليمات الرئيس.

ادارة القاهرة الجديدة التعليمية غلق مدرسة كورونا مدرسة طلاب

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