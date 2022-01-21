لا تأجيل لـ امتحانات الجامعات بسبب كورونا.. التعليم العالي تحسم الأمر

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك تدابيرا احترازية تتخذها الجامعات للحفاظ على صحة الطلاب فى ظل تطورات جائحة فيروس كورونا.



وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن فترة الامتحانات تعتبر الفترة التى يكون به تواجد للطلاب بنسبة قليلة، موضحًا أن الامتحانات تكون لفرقة واحدة وليس جميع الفرق فى يوم واحد.



ولفت إلى أن الجامعات تقوم بتعقيم المدرجات، وتقوم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد، و فالجامعة توفر كل شئ للطلاب للحفاظ على صحتهم.



وأشار إلى أن نسبة تطعيم هيئة التدريس فى بعض الجامعات وصلت لـ 100%، وهناك جامعات وصلت نسبة التطعيم فيها لـ 95%، و الدولة حريصة على تطعيم الجميع.



وأوضح أن الامتحانات مستمرة فى موعدها، ولا يوجد نية لـ تأجيل الامتحانات كما أشيع فى الفترة الأخيرة، وهناك جدول زمنى والجميع ملتزم بالجدول، ولا يوجد تأجيل للفصل الدراسي الثانى وكل شئ فى موعده.



