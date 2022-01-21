جدول امتحانات الصف الاول الثانوي.. التعليم تنفي تعديله

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي ، انتشرت العديد من الأنباء على السوشيال ميديا تزعم تعديله ، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا وأربك طلاب الصف الاول الثانوي وأولياء أمورهم قبل انطلاق امتحانات الصف الاول الثانوي بساعات.

وفي هذا الإطار، نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تعديل جدول امتحانات الصف الاول الثانوي، مؤكدا أنه لا تراجع عن عقد امتحانات الصف الاول الثانوي في مواعيدها التي اعلنتها الوزارة رسميا من قبل.

وحذر وزير التربية والتعليم طلاب الصف الاول الثانوي من الانسياق وراء الشائعات ، مشددا على التركيز في المذاكرة ومتابعة الاخبار الرسمية التي تعلنها وزارة التربية والتعليم رسميا على صفحتها وصفحة وزير التعليم على فيس بوك فقط لا غير.

ويستعد طلاب الصف الاول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، لبدء امتحانات الصف الاول الثانوي التي تعد امتحانات نصف العام ، من غد السبت الموافق 21 يناير 2022 ، طبقا لما جاء في جدول امتحانات الصف الاول الثانوي المعتمد رسميا من وزارة التربية والتعليم.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم منعا لأي ارتباك لدى الطلاب واولياء امورهم :

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2022

السبت 22 يناير 2022 : اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الاثنين 24 يناير 2022 : الكيمياء من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا + الجغرافيا من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا

الاربعاء 26 يناير 2022: التاريخ من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا + الاحياء من 11 صباحا لـ 12:30 صباحا

السبت 29 يناير 2022 : اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا

الاثنين 31 يناير 2022 : الفيزياء من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا + الفلسفة والمنطق من 11 صباحا حتى 12:30 صباحا

الاربعاء 2 فبراير 2022 : الرياضيات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2 ظهرا

التعليم : امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ورقية

وقررت وزارة التربية والتعليم ،عقد امتحان الفصل الدراسي الاول لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ورقيا بالدراسة بلجان مؤمنة ومراقبة طبقا للجدول المعتمد بداية من يوم 22 يناير 2022 ، وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي

و تعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها اثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي

و يسمح للطلاب بـ اصطحاب التابلت اثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الالكتروني