وزير التعليم: لا نية لـ تأجيل الدراسة خلال الترم الثاني بسبب كورونا

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا توجد أى نية لـ تأجيل الدراسة بـ الترم الثاني بسبب كورونا وأوميكرون، قائلا: “إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل”.

وعلى جانب آخر.. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يعتمد على عدد من المحاور، المحور الأول تحسين جودة التعليم الفني ، والمحور الثاني تبني مناهج تعليم فني تساعد في تحسين المهارات الفنية للطلاب، والمحور الثالث تطوير مهارات المعلمين، والمحور الرابع تغيير الصورة النمطية للتعليم.



وأضاف وزير التربية والتعليم ، خلال احتفالية إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، أن جوهر نجاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، أنها منظومة متكاملة يشترك فيها الحكومة ممثلة في الوزارة، و القطاع الخاص ممثلة في الشركات، والمنظمات الدولية.

وكانت قد بدأت منذ قليل احتفالية إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع مشروع قوى عاملة مصر (WorkForce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

ويحضر الاحتفالية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بهذه المدارس ظهر اليوم بين وزير التعليم، ومشروع قوى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشركات القطاع الخاص، على أن تكون هذه المدارس في محافظات، الشرقية، أسيوط، الإسكندرية، المنيا، الجيزة فى مدينة السادس من أكتوبر.

ويوقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واتفاقيات مع ممثلي بالتعاون مشروع قوى عاملة مصر (WorkForce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، وعددا من شركات القطاع الخاص، لـ إنشاء 6 مدارس دولية متخصصة في التكنولوجيا التطبيقية.

وستكون هذه المدارس الدولية لـ التكنولوجيا التطبيقية “ مجانية ” مثل باقي مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم افتتاحها وتشغيلها مؤخرا بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمستثمرين ورجال الصناعة في مصر.

و تخطط وزارة التربية والتعليم إلى التوسع في انشاء المدارس الدولية لـ التكنولوجيا التطبيقية ليصبح في مصر 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم مزايا المدارس الدولية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية التي يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بها بعد قليل

حيث قالت وزارة التربية والتعليم أن المدارس دولية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية تتميز بـ :

بنية تحتية فنية وتكنولوجية على أحدث طراز

توفر معامل الابتكار

تطبيق الأنظمة الرقمية بإعتبارها مدارس ذكية

توفر خدمات الانتقال لسوق العمل

تمنح الطالب فرصة تدريب عملي داخل المدرسة أثناء الدراسة

تمنح الطالب شهادة معتمدة تعادل دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات

تعد مدارس خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية وتطبق نظام إعادة تدوير المياه وترشيد الطاقة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اسماء المدارس الدولية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية ، والتي من المقرر أن يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بإنشاءها بعد قليل .

وتشمل قائمة هذه المدارس الدولية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية في :