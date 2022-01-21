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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورقيا بـ أوبن بوك.. بدء امتحانات الصف الأول الثانوي بـ اللغة العربية غدا

امتحانات نصف العام
امتحانات نصف العام

تنطلق غدا السبت، امتحانات الصف الأول الثانوي (امتحانات نصف العام العام) في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الأول. 

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن كل ما ينشر عن تعديل جداول ومواعيد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لا أساس له من الصحة.

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ووفقا لجدول الامتحانات المعلن من وزارة التربية والتعليم، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي غدا السبت 22 يناير 2022 امتحان اللغة العربية، من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الإسئلة أيهما نسب للمدرسة.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.

وتتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الادارة التعليمية.

وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، يقوم مدير المدرسة بتكليف المدرس الأول للمادة بوضع أسئلة الامتحان، على أن يتم الالتزام بالمواصفات الفنية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتكون اسئلة الامتحان 70% منها موضوعي بطريقة الاختيار من متعدد و30% منها مقالي.

ويسمح للطلاب بـ اصطحاب التابلت أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الإلكتروني.

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