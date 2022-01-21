الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن أنه وفقاً لأخر التحديثات بنماذج الطقس الأوروبي والكندي، تؤكد أن البلاد ستتعرض لمنخفض جوي قطبي مدعوم بجبهة من المحيط المتجمد الشمالي مُحمل بمفاجأة هذا الموسم، وهي سقوط الثلوج على مناطق متفرقة من الساحل الشمالي والدلتا وشرق القاهرة.

وأفاد الخبراء، بأن هناك تراجعا للمرتفع العتيد وتعمق المنخفض، حيث يجعل هناك توقعا أكبر بسقوط ثلوج على القاهرة ومناطق من الدلتا لأول مرة.

الصقيع يضرب سيناء والصعيد

تشهد البلاد، غدا، طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد ووسط سيناء، بينما يكون مائلا للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع في الصباح الباكر على وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد البلاد استقرار الأحوال الجوية، وانعدام فرص سقوط الأمطار، بينما تتكون شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون كثيفة على الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

الأسبوع الأشد برودة منذ عدة سنوات

فى يوم الأحد 23 يناير، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 30 : 40 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء، أنه لا تزال التحديثات تشير إلى عودة المنخفضات الجوية إلى مصر من مساء يوم الأحد القادم، على شكل نزول قطبي مع انخفاض فى درجات الحرارة، إضافة إلى تمركز قوى للمرتفع الجوي على غرب البلاد، وهو ما سيدفع بهذه الرياح القطبية إلى داخل الأراضي المصرية وأجواء الأشد برودة منذ عدة سنوات أيضا، ومتوقع عودة الأمطار لشمال البلاد من يوم الاثنين.

خريطة الأرصاد

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خريطة للأرصاد، توضح توقعات الطقس خلال الأسبوع المقبل، حيث أكدت أن تلك الساعات ستشهد الفترة الأكثر صقيعًا على المصريين.

وركزت الصفحات على التحذيرات، وكتبت: «تحذير هام جدا.. الخريطة اللي قدامكم دي لدرجة الحرارة المحسوسة، بداية من الخميس ولمدة أسبوع، مع ملاحظة سيطرة منخفض قطبي قارس البرودة علي مصر، وتصل درجة الحرارة ليلا علي اغلب المحافظات لتحت الصفر وتكون سالب 4 درجات وأكثر علي القاهرة والصعيد والوادي الجديد.

اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط

ولفتت الأرصاد، إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2,5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

تعليمات مهمة للمواطنين

ونشرت الصفحات على فيسبوك، نقلا عن خبراء الأرصاد والأطباء، تحذيرات وتعليمات للمواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مع توخي الحذر خلال الأسبوع المقبل، كما أكدت على المواطنين إغلاق النوافذ جيداً، وكذلك سائقي السيارات أثناء القيادة، وشرب السوائل الدافئة.

درجات الحرارة غدا السبت على كافة الأنحاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة، قالت هيئة الأرصاد إن درجة الحرارة على القاهرة: العظمى 16 والصغرى 8، وعلى الإسكندرية: العظمى 16، والصغرى 9، على أسوان: العظمى 19 درجة، و 8 للصغرى، وعلى قنا: العظمى 16 والصغرى 5 درجات، وعلى الأقصر: العظمى 18 والصغرى 6، وعلى سوهاج: العظمى 16، والصغرى 5، وعلى أسيوط: العظمى 16، والصغرى 5.