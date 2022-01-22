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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

متعددة الاستخدامات.. فيات دوبلو موديل 2022 في السوق المصري |صور

متعددة الاستخدامات
متعددة الاستخدامات .. فيات دوبلو موديل 2022 بالسوق المصري

تقدم شركة فيات الايطالية باقة متنوعة من الموديلات داخل السوق المصري، ومنها النسخة دوبلو موديل 2022 المتعددة الاستخدامات، حيث تمتلك السيارة تصميًا خارجًا كبير نسبيًا يجعلها تنفرد بهذا المفهوم، بينما تطرح تلك النسخة عبر 3 فئات من التجهيزات وهم MAXI VAN و CNG VAN و COMBI.

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 فيات دوبلو موديل 2022

مواصفات السيارة فيات دوبلو موديل 2022

 

تستمد السيارة فيات دوبلو موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 95 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

 فيات دوبلو موديل 2022

وتأتي السيارة فيات دوبلو موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4.390 متر للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1.832 متر، و 1.845 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين قياسية تتسع إلى 790 لتر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.755 متر.

 فيات دوبلو موديل 2022

وتضم السيارة فيات دوبلو موديل 2022 قفل مركزي للابواب، مع نظام صوتي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع مصابيح أمامية كبيرة الحجم، بالاضافة إلى واجهة تضم شبكات متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح للضباب على جانبي الصادم الأمامي.

 فيات دوبلو موديل 2022

أسعار السيارة فيات دوبلو موديل 2022

 

الفئة الأولى MAXI VAN  فيات دوبلو موديل 2022 بقيمة قدرها 270 الف جنيه.

الفئة الثانية CNG VAN فيات دوبلو موديل 2022 بقيمة قدرها 320 الف جنيه.

الفئة الثالثة COMBI فيات دوبلو موديل 2022 بقيمة قدرها 340 الف جنيه.

فيات دوبلو موديل 2022 فيات دوبلو موديل 2022 السيارة فيات دوبلو موديل 2022

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