بعد توجيه الرئيس السيسي.. التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل تعيين 150 ألف مدرس

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، تفاصيل تعيين معلمين في المدارس الحكومية، مؤكدا أنه سوف يتم تعيين ١٥٠ ألف مدرس على مدار خمس سنوات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وقال صالح الشيخ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، إن الجهاز ينسق مع وزارة التعليم لمسابقة تعيين المعلمين.

وتابع الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والادارة، أن التقدم للتعيين في المؤسسات الحكومية سيكون إلكترونيا مع رفع الأوراق المطلوبة.

وأشار الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والادارة، إلى أن الحكومة تسعى لتدريب الموظفين على أعلى النظم الحديثة وتم تدريب أكثر من ٣٠ ألف موظف حتى اليوم، مؤكدا أن ننسق مع وزارة التخطيط لتدريب اكبر قدر من الموظفين على أعلى مستوى، و١١٧ جهة حكومية ستنتقل الي العاصمة الادارية الجديدة.



