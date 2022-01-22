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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«هتكوا عرض بنتي»| طبيب سوهاج تحول إلى جزار.. قتل ابن طليقته وطعنها في رقبتها..شاهد

جثة
جثة

"إلحقونا هيقتلنا.. الشرطة الإسعاف حد ينجدنا.. يا ناس إلحقونا"، تلك الكلمات التي قالها الدكتور مازن. م، أخصائي تحاليل طبية، لتقع على مسمع سكان برج الأطباء بناحية زاوية ابو الفضل بمنطقة الشهيد بمحافظة سوهاج مساء الجمعة، لتهز أرجاء الشارع، وتجعل الرجال يهرولون مسرعين؛ للإلحاق بهم وفهم ما يحدث.

طبيب يعتدي على طليقته وطفليهما بمعمل تحاليل في سوهاج

مشهدًا داميًا

فوجئ الأهالي برجل ثلاثيني، يمسك بيديه سلاح أبيض “سكينتين”، ويُحاول قتل طليقته التي تعمل طبيبة تحاليل بذات المعمل مقر الواقعة، بدماء تسيل على ملابسها، حيث تنزف من رقبتها؛ عقب إصابتها على يديه بطعنة بالرقبة من الخلف، وتحاول الهرب منه ويسمع الجميع صوت خُطاها على سلالم البرج ، بحجة الاعتداء على طفلته البالغة من العمر خمسة سنوات جنسيًا.

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لينتشلها الأهالي من بين يديه بالشوم والعصا، ليُفاجئوا بصعوده تارة أخرى إلى معمل التحاليل، ويطعن أحد طفليها بالكتف طعنة نافذة، فارق على إثرها الطفل ذا الثمانية ربيعًا، الحياة تاركًا شقيقه يواجه مصيره بين يدي هذا الطبيب الذي فقد عقله ، وتحفظ الأهالي على الطبيب حتى وصول رجال الشرطة البسلاء..

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وصول رجال الشرطة البسلاء

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بناحية زاوية ابو الفضل بمنطقة الشهيد، باعتداء طبيب مخ وأعصاب، على طليقته طبيبة تحاليل، بمقر عملها بأحد المعامل الطبية.

وبالانتقال والفحص تبين وصول كل من “أمل ج. ع. ا - 29 عامًا - طبيبة تحاليل - مصابة بجرح قطعي بالرقبة من الخلف 5سم، ونجلها محمد. و. م - 8 سنوات - جثة هامدة، ومازن. م. ر - 32 عامًا - أخصائي تحاليل - مصاب بجرح قطعي بالرقبه من الخلف 10سم”.

اتهام أم

وبسؤال الأولى والأخير تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو “وليد. م - طبيب مخ وأعصاب”، بالاعتداء عليهم بسلاح أبيض “سكينتين”، وقتل نجلها والشروع بقتلها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج قتل طفل طبيب تحاليل

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