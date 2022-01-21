الخطيب يزور مؤمن زكريا بمنزله ويدعمه قبل السفر إلى إنجلترا

زار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤمن زكريا نجم الأهلي، مساء اليوم؛ للاطمئنان عليه ودعمه معنويًّا، قبل أن يتوجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى لندن، في رحلة علاج، تحت إشراف أحد كبار الأطباء في العالم، والمتخصص في مرض الأعصاب الذي يعاني منه مؤمن زكريا.

وحرص الخطيب على مساندة مؤمن والتأكيد على كل احتياجاته ووقوف النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره خلفه في الظروف التي يمر بها، حتى يتم الله عليه الشفاء ويستعيد عافيته.

فيما عبر مؤمن زكريا عن تقديره الكامل لمساندة الخطيب والنادي الأهلي له في هذه الظروف، وقال إنه ليس بجديد على النادي الذي يعشقه وجماهيره أن يقفوا بجوار أبناء الأهلي، خاصة في مثل هذه المواقف الصعبة.