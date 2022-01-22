تجديد حبس عاطلين لحيازتهما هيروين وأسلحة نارية بالسلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين وأسلحة نارية قبل ترويجها على عملائهم بمنطقة السلام.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وكمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهم بمنطقة السلام.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما (فرد خرطوش – بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام" – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين- بندقية آلية– خزينة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار ).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.