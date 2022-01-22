الأطباء تشكر رئيس الجمهورية وجميع من تقدم بواجب العزاء فى وفاة والدة النقيب

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العميد أيمن بهجت مندوباً عن رئاسة الجمهورية لتقديم واجب العزاء في السيدة والدة نقيب أطباء مصر.

كما حضر لتقديم واجب العزاء الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق و الدكتور خالد العامري عميد كلية طب بيطري القاهرة و الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان والدكتور خالد سليم نقيب البيطريين و الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان الأسبق والدكتور محمد فوزي رئيس هيئة المستشفيات التعليمية و لفيف من أساتذة كليات الطب و الأطباء.



و يتقدم الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر و أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر لكل من حضر لمواساتهم و تقديم العزاء كما يتقدموا بالشكر للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق والدكتور نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق وجميع من تقدم بالعزاء سواء بالاتصال أو البرقيات.