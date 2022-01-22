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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد شاهين: فكرت في الاعتزال ومعنديش مشكلة أغني أي لون

المطرب محمد شاهين
المطرب محمد شاهين

حل المطرب محمد شاهين ضيفا ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، تقدميم الإعلامية شيرين سليمان، متحدثا عن مشواره الفنى واللحظات الصعبة التى مر بها ، وإلى أبرز التصريحات:

 

الوقت كان صعب عليا.. المطرب محمد شاهين: فكرت في الاعتزال .. فيديو
قال المطرب محمد شاهين، إنه مر بفترات صعبة في حياته جعلته يفكر في اعتزال الغناء، والاتجاه إلى مجال آخر.

 

محمد شاهين: معنديش مشكلة أغني أي لون .. أهم حاجة كلام الأغنية
قال المطرب محمد شاهين، إنه يعشق المزيكا وليس لديه أي مشكلة في غناء أي نوع من أنواع الأغاني سواء مهرجانات أو دراما أو رومانسية سوى كلمات الأغنية فقط.
 


محمد شاهين: بحب الرز بشعرية والبسلة والمحشى..فيديو
قال المطرب محمد شاهين، إنه يحب الطبخ، ويحب الوقوف فى المطبخ وعمل الأكلات بنفسه.
 


محمد شاهين: أغاني الدراما بتليق عليا وبحبها..فيديو
قال المطرب محمد شاهين، أنه يعشق أغاني الدراما للغاية كما أن تلك النوعية من الأغاني تليق عليه.
 

المطرب محمد شاهين: صوت أخويا بيبهرنى ولازم يركز فى الدراسة
قال المطرب محمد شاهين، إن والدته بصحة جيدة بعد تعافيها من إجراء عملية جراحية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن والدته تحب سماع أغنياته وتبدي إعجابها بها.

 


محمد شاهين: أغاني الدراما بتليق عليا وبحبها..فيديو
قال المطرب محمد شاهين، أنه يعشق أغاني الدراما للغاية كما أن تلك النوعية من الأغاني تليق عليه.

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