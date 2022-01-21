محمد شاهين: بحب الرز بشعرية والبسلة والمحشى..فيديو

قال المطرب محمد شاهين، إنه يحب الطبخ، ويحب الوقوف فى المطبخ وعمل الأكلات بنفسه.

وأضاف شاهين خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد،قائلا:" بالنسبة للأكل أكل أمى كله حلو و بيوحشنى الرز بشعرية والبسلة والمحشى".

وتابع شاهين قائلا:"بحب الاكل جدا خاصة فى الشتاء تحتاج اكل كتير".

معنداني



وكان طرح الفنان محمد شاهين، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “معانداني”، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

أغنية “معنداني” كلمات الراب - محمود كلاظه، كلمات طرب - أحمد يوسف، توزيع - اسلام مونتي، والفيديو كليب من إخراج - محمود بومبو.