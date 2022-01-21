محمد شاهين: معنديش مشكلة أغني أي لون .. أهم حاجة كلام الأغنية

قال المطرب محمد شاهين، إنه يعشق المزيكا وليس لديه أي مشكلة في غناء أي نوع من أنواع الأغاني سواء مهرجانات أو دراما أو رومانسية سوى كلمات الأغنية فقط.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن كلمات الأغنية هي المهم في أي أغنية.

وتابع المطرب محمد شاهين أنه عندما قام بتسجيل أغنية ملكة جمال الناس، لم يقتنع بأدائه في البداية وطالب بإعادة التسجيل مرة أخرى حتى يتمكن من اللحن بالشكل الكامل.

معنداني



وكان طرح الفنان محمد شاهين، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “معانداني”، عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

أغنية “معنداني” كلمات الراب - محمود كلاظه، كلمات طرب - أحمد يوسف، توزيع - اسلام مونتي، والفيديو كليب من إخراج - محمود بومبو.