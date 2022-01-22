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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الكشف عن تصميم لاند روفر ديفيندر 130 الجديدة في براءة اختراع| صور

الكشف عن تصميم لاند
الكشف عن تصميم لاند روفر ديفيندر 130 الجديدة في براءة اختراع

تقوم شركة لاند روفرز البريطانية بتجهيز سيارة ديفيندر 130 الجديدة  استعدادا لإطلاقها رسمياً خلال الأشهر المقبلة، وقد تم طرح تصميمها النهائي في سلسلة من براءات الاختراع المقدمة في الولايات المتحدة.

الكشف عن تصميم لاند روفر ديفيندر 130 الجديدة في براءة اختراع

تم تصوير السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الممتدة سابقاً في ألمانيا بتمويه أبيض وأسود، مع عجلات سوداء ونوافذ خلفية مظللة، لكن هذه الرسومات الجديدة تعطي تلميحات قوية حول تصميمها النهائي قبل الكشف عنها.

الكشف عن تصميم لاند روفر ديفيندر 130 الجديدة في براءة اختراع

سيكون هذا الطراز الجديد ذو قاعدة العجلات الطويلة هو النمط الثالث للهيكل في مجموعة Defender المولودة من جديد، حيث يتم وضعه كسيارة رائدة ذات توجهات فاخرة لمنافسة أمثال Audi Q7  و BMW X7 في أوروبا، ونجوم الفئة بما في ذلك كاديلاك إسكاليد وجيب جراند Wagoneer  في الولايات المتحدة.

الكشف عن تصميم لاند روفر ديفيندر 130 الجديدة في براءة اختراع

شوهدت السيارة الجديدة بالقرب من مقر لاند روفرز في المملكة المتحدة حيث توفرت نظرة فاحصة على التصميم النهائي للسيارة الأطول وإشارة إلى استعدادها للإنتاج.

لم يتم بعد تأكيد تاريخ الإطلاق الدقيق لسيارة  لاند روفر  ديفندر الجديدة، ولكن قبل الكشف عنها لأول مرة في عام 2019، أكد عرض تقديمي داخلي تم تسريبه أنها ستصل في عام 2022.

الكشف عن تصميم لاند روفر ديفيندر 130 الجديدة في براءة اختراع

تتميز سيارة لاند روفر ديفيندر 130 بقاعدة عجلات ممتدة، مما يزيد من طول حجمها الخلفي بشكل واضح، حيث يصل طولها الإجمالي إلى 5.1 متر 342 ملم أطول من طراز 110 و 227 ملم، وأطول من منافستها مرسيدس بنز G Class.

تم تجهيز النموذج الأولي من سيارة لاند روفر ديفيندر 130 الذي تم رصده سابقاً بمحرك هجين جديد بسعة 3.0 لتر من لاند، يولد قوة تصل الى 355 حصاناً ويمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 6.5 ثانية.

الكشف عن تصميم لاند روفر ديفيندر 130 الجديدة في براءة اختراع

ومن المتوقع أن يستقبل طراز 130 أيضاً مجموعة كاملة من محركات الديزل والبنزين، بما في ذلك محرك P300e الهجين الإضافي ومحرك البنزين فائق الشحن V8 بقوة 542 حصاناً.

الكشف عن تصميم لاند روفر ديفيندر 130 الجديدة في براءة اختراع
شركة لاند روفرز البريطانية الولايات المتحدة السيارة متعددة الاستخدامات SUV المانيا BMW X7 Defender Audi Q7 Wagoneer كاديلاك اسكاليد جيب جراند Wagoneer

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