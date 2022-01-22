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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دارت حول الأرض بمفردها.. فتاة تحصد لقب أصغر طيار في العالم|صور

أصغر طيار
أصغر طيار

برحلة طويلة حول العالم، استطاعت الطيار الصغيرة «زارا رذرفورد» تسجيل رقم قياسي عالمي كأصغر طيار على مستوى العالم.

 

تمكنت الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا من الدوران حول الأرض بأكملها خلال 5 أشهر فقط، مما مكنها من تحقيق رقم قياسي عالمي كأصغر طيار في التاريخ.

 

انطلقت رذرفورد التي تحمل الجنسيتين البلجيكية والبريطانية في رحلة فردية حول العالم في 18 أغسطس من عام 2021، بهدف تحقيق الرقم القياسي.

 

حطت الفتاة الصغيرة في مطار خارج مدينة كورتريك البلجيكية أمام حشد من الصحفيين، المهنئين والعائلة، محتفلة بلقب أصغر امرأة طافت حول العالم بمفردها في طائرة.

 

تحمل رذفورد عدة لغات مثل الإنجليزية، الفرنسية والهولندية، كما أن كلا والداها طياران، قد عمل والدها في القوات الجوية البريطانية.

 

الصعوبات التي واجهتها أصغر طيار في العالم خلال رحلتها

وأوضحت خلال تصريحاتها للصحفيين أن الامتداد الشاسع والمجمد لسيبيريا في روسيا كان "الأكثر رعبا" في رحلتها، فهو مكان على مسافة بعيدة بين المساكن، وقد انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون 30 درجة مئوية تحت الصفر (-22 درجة فهرنهايت).

 

كانت راذرفورد قد أبحرت حول العالم في طائرة Shark UL ذات الدفع الفردي الصغيرة التي يبلغ وزنها 325 كيلوغرامًا (717 رطلاً)، معارة لها بموجب صفقة رعاية، مما اضطرها إلى الالتفاف حول السحب وعدم قدرتها على الطيران ليلاً.

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