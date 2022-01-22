417 كيلو في الساعة.. سيارة بوجاتي تشيرون تكسر حواجز السرعة وصاحبها في ورطة|شاهد

في لمح البصر، استطاع مليونير تشيكي الوصول إلى سرعة 414كم/س بسيارته "بوجاتي تشيرون" خلال ثوان معدودة، الأمر الذي دفع السلطات الألمانية للهجوم عليه وانتقاده بسبب تهوره.

تعرض مليونير تشيكي للهجوم الحاد من قبل وزارة النقل الألمانية بعدما وثق مقطع فيديو مرعب أثناء قيادة سيارته الرياضية فائقة القوة بوجاتي تشيرون بسرعة 414 كيلومترًا في الساعة على طول طريق سريع عام في برلين.

ورغم مرور سنة على تصوير المقطع إلا أن إعادة تداوله عبر الإنترنت خلال الأيام الماضية أثار الضجة ولفت انتباه السلطات إلى مدى تهور المليونير «راديم بازر».

ظهر المليونير الألماني Radim Passer في مقطع فيديو وهو يقود سيارة Bugatti Chiron على امتداد الطريق السريع A2 في ألمانيا بين برلين وهانوفر.

قال بازر بأن المقطع كان قد تم تصويره خلال العام الماضي طريق مستقيم يبلغ طوله 10 كيلومترات بثلاثة ممرات و"رؤية واضحة على طول الامتداد بأكمله".

وفي تعليق على الفيديو وفقًا لوسائل الإعلام المحلية أكد بازر: "السلامة كانت أولويتنا، لذا استطعنا توفير ظروف آمنة لتخقيق الهدف".

تشتهر الكثير من شبكات Autobahn الألمانية بعدم وجود حدود للسرعة، لكن وزارة النقل نددت في بيان بسلوك بازر المتحور، حيث قالت بأنها "ترفض أي سلوك تهوري في حركة المرور يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى تعريض مستخدمي الطريق للخطر".